特斯拉最怕不是馬斯克兆元薪酬！而是2018年那份「回來索命」的方案

根據《路透》周四 (20 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克最新的兆美元級薪酬方案備受市場矚目，但外界指出，真正可能侵蝕特斯拉多年獲利的，其實是他 2018 年的舊薪酬方案——這份計畫目前仍在法院攻防之中，並可能帶來高達 260 億美元的會計費用。

2018 年薪酬案恐吃掉特斯拉兩年獲利

德拉瓦州最高法院即將裁定是否推翻下級法院先前的判決。若特斯拉上訴失敗，公司必須為替代馬斯克的薪酬方案認列約 260 億美元的會計費用，分兩年入帳。以目前股價計算，該費用將大幅高於原始方案批准時的 23 億美元估值。

這筆金額相當於特斯拉自 2019 年轉虧為盈後 累計淨利的一半以上。若分攤到八季，相當於每季減少 32.5 億美元的獲利，高於特斯拉自 2019 年以來 25 季中，除了四季以外的所有淨利。

特斯拉向監管機構提交的文件也提到，上訴若失敗，可能對公司營運與財報造成「重大不利影響」。特斯拉董事會則辯稱，若無法替代 2018 年方案，馬斯克可能選擇離開公司。

儘管股票薪酬不會影響現金流，但康乃爾大學薪酬研究所主管 Brian Dunn 指出，其造成的淨利急速下降，反映出董事會未遵循「合理的信託責任」。他說，董事會等同於「在向最大股東進行一場巨額財富轉移」。

兆美元級新方案同樣可能壓縮特斯拉未來獲利

即使特斯拉最終在 2018 年薪酬案中勝訴，公司仍可能在未來十年因馬斯克 最新通過的兆美元級薪酬方案承受獲利壓力。該方案設定多項「火星級里程碑」，一旦馬斯克逐項達標，每一階段將觸發數十億美元的股票薪酬費用。

特斯拉董事會表示，新方案的設計是「零給付」制度，也就是馬斯克必須達成極高的獲利或市值目標，才能得到對應報酬；若真的達成，公司盈餘自然足以抵消薪酬費用。

然而，《路透》先前報導指出，其中部分較容易達成的目標，可能在未大幅改善特斯拉體質的情況下就引發巨額給付。最高給付價值為 8,780 億美元，計算方式為兆美元股票減去 2024 年董事會批准時的股價基準。

截稿前，特斯拉並未回應置評請求。

法院判決牽動未來財務結構 股東權益也面臨稀釋

2018 年方案被法院撤銷的主因是：法官認定馬斯克與董事會薪酬委員關係過於密切，且薪酬談判流程不符獨立性要求。若上訴成功，馬斯克可保留他在 2022 年達標取得的股票選擇權——這些選擇權目前價值 1,160 億美元。

若上訴失敗，新替代方案的 260 億美元將以 2024 年 8 月授予時的股價估值入帳，特斯拉需在 2027 年前完成認列。

股票薪酬雖不需實際付出現金，但會造成股權稀釋。洛杉磯律師 Schuyler Moore 表示，新增股票發行意味著其他股東在公司中的持分下降，「毫無疑問，股東權益會受損」。