鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-15 22:41

華爾街主要指數周一 (15 日) 開盤走高，擺脫上周科技股回檔壓力，在股債齊揚的帶動下展開 2025 年最後一個完整交易周。投資人正為本周密集公布的就業與通膨等關鍵經濟數據做準備，市場押注數據將顯示經濟活動仍具韌性、通膨持續降溫，並進一步影響聯準會 (Fed) 後續利率走向。

截稿前，道瓊工業指數漲近 160 點或 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.8%。

美股期貨在 2025 年最後一個完整交易周開局走揚，科技股反彈，加上華爾街策略師持續釋出對 2026 年的樂觀看法，提振市場風險情緒，金價則逼近歷史高點。

標普 500 與那斯達克 100 指數期貨雙雙上漲約 0.5%，歐洲股市同步走高，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.8%。美國 10 年期公債殖利率下滑 3 個基點，美元指數小幅走低。比特幣上漲 1.1% 至 89,411 美元，顯示市場風險偏好逐步回穩。

數據與央行決策成市場焦點

交易員本周將關注延後公布的美國就業與通膨數據，以彌補政府停擺期間造成的資訊空窗，並藉此研判經濟與利率走向。花旗加入看多 2026 年美股的行列，而摩根士丹利則指出，本周二 (16 日) 公布的非農就業數據可能為市場帶來支撐。

此外，多家主要央行本周將召開政策會議，包括英國央行與日本央行，成為市場另一項關注焦點。LGT 私人銀行策略與研究主管 Philipp Lisibach 表示，儘管市場曾討論是否降低股票部位，但目前仍不認為趨勢已結束，人工智慧 (AI) 相關曝險持續帶來回報，而利率與信用資產的吸引力相對有限，股票仍是風險報酬比最具吸引力的選項。

市場同時關注聯準會 (Fed) 是否接近完成降息循環。經濟學家預估，美國非農就業人數將增加約 5 萬人，失業率升至 4.5%，反映就業市場雖趨於疲弱，但尚未快速惡化。摩根士丹利策略師威爾森 (Michael Wilson) 指出，市場已回到「好消息是壞消息、壞消息是好消息」的解讀模式，溫和的勞動市場轉弱，反而可能被股市視為利多。

金價續揚、華爾街看多 2026 年

Fed 降息預期也推升金價連續第五個交易日上漲，金價來到每盎司約 4,340 美元，逼近歷史新高。Boock Report 分析師 Peter Boockvar 指出，歐洲近期推動以凍結的俄羅斯資產作為擔保，為烏克蘭提供 900 億歐元貸款的進展，可能促使更多央行持續買進黃金，為金價提供支撐。

今年以來金價累計漲幅已超過 60%，白銀漲幅更翻倍，雙雙可望創下 1979 年以來最佳年度表現。基本金屬方面，銅、鋅與鋁同步走高。

在股市展望上，花旗策略師團隊預期，企業獲利成長將推動標普 500 指數在 2026 年上漲約 13%，意味美股有望連續第四年繳出雙位數漲幅，與摩根士丹利、德意志銀行及高盛等機構的樂觀預測相互呼應。

另一方面，中國股市因最新數據顯示零售銷售成長創疫情以來新低、投資持續下滑而走弱，亞洲股市整體承壓，南韓股市下跌 1.8%。

截至台北時間周一（15 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 4.09%，至每股 477.75 美元

《路透》周一報導，根據薪酬與公司治理研究機構 Equilar 進行的分析，特斯拉 董事會成員透過股票獎酬累積獲利超過 30 億美元，金額遠高於同期間美國大型科技同業董事所獲得的水準。

意法半導體 (STM-US) 早盤股價上漲 3.38%，至每股 26.88 美元

歐洲晶片大廠意法半導體 (STMicroelectronics) 高層透露，過去十年來，該公司已為馬斯克旗下太空探索科技公司 (SpaceX) 的星鏈 (Starlink) 衛星網路，出貨超過 50 億顆射頻天線晶片，且未來兩年內，這項出貨規模有機會再度翻倍。

摩根大通 (JPM-US) 早盤股價上漲 0.24%，至每股 319.30 美元

根據《華爾街日報》(WSJ) 周一報導，摩根大通進一步擴大對加密與區塊鏈領域的布局，正式將代幣化技術引入傳統投資商品之一的貨幣市場基金。該行旗下資產管理規模約 4 兆美元的事業部，推出首檔運行於以太坊 (Ethereum) 區塊鏈的代幣化貨幣市場基金，並由摩根大通率先投入 1 億美元自有資金作為種子資本。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：