鉅亨網編譯段智恆 2025-12-15 23:10

《路透》報導，輝達 (NVDA-US) 周一 (15 日) 發布新一代開源人工智慧 (AI) 模型，推出第三代「Nemotron」大型語言模型系列，主打效能更快、成本更低、能力更強，正值中國 AI 實驗室的開源模型在全球科技圈迅速擴散之際。

不只賣晶片！輝達新一代開源AI模型Nemotron 3正式亮相(圖：REUTERS/TPG)

輝達以提供 AI 訓練晶片聞名，相關晶片被 OpenAI 等公司用於訓練封閉式模型並進行商業化，但該公司同時也提供多款開源模型，涵蓋物理模擬、自動駕駛等應用，供研究人員或企業使用，包括 Palantir Technologies(PLTR-US) 等公司，已將輝達模型整合至自家產品中。

輝達表示，新一代 Nemotron 模型主要用於寫作、程式撰寫等任務，其中最小版本「Nemotron 3 Nano」已於周一釋出，另外兩個更大型版本預計於 2026 年上半年推出。輝達指出，Nemotron 3 Nano 相較前一代模型更有效率，意味執行成本更低，且在需要多步驟推理的長任務表現更佳。