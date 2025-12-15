不只賣晶片！輝達新一代開源AI模型Nemotron 3正式亮相
鉅亨網編譯段智恆
《路透》報導，輝達 (NVDA-US) 周一 (15 日) 發布新一代開源人工智慧 (AI) 模型，推出第三代「Nemotron」大型語言模型系列，主打效能更快、成本更低、能力更強，正值中國 AI 實驗室的開源模型在全球科技圈迅速擴散之際。
輝達以提供 AI 訓練晶片聞名，相關晶片被 OpenAI 等公司用於訓練封閉式模型並進行商業化，但該公司同時也提供多款開源模型，涵蓋物理模擬、自動駕駛等應用，供研究人員或企業使用，包括 Palantir Technologies(PLTR-US) 等公司，已將輝達模型整合至自家產品中。
輝達表示，新一代 Nemotron 模型主要用於寫作、程式撰寫等任務，其中最小版本「Nemotron 3 Nano」已於周一釋出，另外兩個更大型版本預計於 2026 年上半年推出。輝達指出，Nemotron 3 Nano 相較前一代模型更有效率，意味執行成本更低，且在需要多步驟推理的長任務表現更佳。
輝達此次強化開源布局，正值中國科技公司如深度求索 (DeepSeek)、月之暗面(Moonshot AI) 與阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 推出的開源模型迅速普及之際，包括 Airbnb(ABNB-US)等企業已公開表示採用阿里巴巴的通義千問 (Qwen) 模型。與此同時，《CNBC》與《彭博》報導指出，Meta(META-US)正考慮轉向封閉式模型策略，使輝達成為美國少數持續大力投入開源模型的主要業者之一。
目前已有多個美國州政府與公共機構，基於安全疑慮，禁止使用中國 AI 模型。輝達企業生成式 AI 軟體副總裁布里斯基 (Kari Briski) 表示，公司希望提供「使用者可以信賴的模型」，並同步公開訓練資料與相關工具，讓政府與企業客戶能自行進行安全測試與客製化調整。她形容，輝達將這些模型視為一套可長期維護的「軟體函式庫」，並承諾持續投入工程資源。
