AI泡沫疑慮下仍大買！波克夏投資49億美元點燃Alphabet漲勢

《路透》報導，Alphabet 周一 (17 日) 盤中股價一度大漲近 6%，改寫歷史新高。這波漲勢源自波克夏 (Berkshire Hathaway) 最新揭露斥資約 49 億美元建立 Google 母公司的新部位，向市場釋出對其人工智慧 (AI) 策略的明確背書。這筆買盤被視為「股神」巴菲特旗下投資帝國少見的大型科技押注，尤其是在市場對 AI 泡沫疑慮升溫之際格外引人注目。

這筆投資內容包括買入 1,785 萬股 Alphabet 股票，為波克夏近年最具代表性的科技類大單。市場人士指出，這顯示波克夏可能逐漸調整長期以來對科技股的保守立場。Alphabet 股價在消息帶動下逆勢大漲，若漲幅持續，市值單日將增加約 1,800 億美元。

截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 周一盤中股價上漲 4.03%，每股暫報 287.54 美元

波克夏罕見出手科技股 AI 估值雜音下成重要背書

這筆投資引發市場關注，因波克夏過往向來對科技股相對謹慎。巴菲特雖將蘋果 (AAPL-US) 視為「消費品牌類股」，但真正涉入大型科技基礎架構與 AI 的投資相當稀少。本次押注 Alphabet 被認為具有象徵意義。

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 表示，波克夏此次買進 Alphabet，可能代表內部心態有所調整，但仍符合其長期「價值投資」邏輯。市場情緒近期對 AI 估值愈發保守，多名企業領袖與專家警告，科技巨頭的 AI 投資潮使估值與基本面出現偏離，且動輒數百億美元的資料中心擴張尚未在獲利端完全證明合理性。

追蹤大型科技股的「美股七雄」(Magnificent 7)ETF 自 9 月以來漲幅停滯，但 Alphabet 在本季依舊強勢，股價第四季已上漲近 14%，今年來累計漲幅達 46%，為七大科技公司中表現最佳者。

從估值角度來看，Alphabet 本益比約為預估 12 個月盈餘的 25 倍，低於微軟 (MSFT-US)(29 倍) 與輝達(NVDA-US)(近 30 倍)，因此被部分分析師視為 AI 領域中相對具「價值」的一員。

AI 投資轉化成長動能 Google Cloud 助攻 市場重新評估前景

分析師普遍認為，Alphabet 在 AI 基礎設施、AI 搜尋工具與龐大的廣告業務間具備協同效應，可支持其資料中心支出擴張。CFRA 分析師 Angel Zino 指出，波克夏的投資等同對 Alphabet 基本面投下信任票，也代表 Google Cloud 與 Gemini 人工智慧策略的成長潛力獲得肯定。他說，Alphabet 強大的自由現金流與相對合理的估值，可能使波克夏對該投資決策更具信心。

上季財報顯示，AI 投資已逐漸轉化為 Google Cloud 的成長動力，使該部門從過往的「落後者」躍升為新的重要貢獻來源。市場投資人因此在上月財報後大舉加碼 Alphabet 股票。

這筆投資也被視為巴菲特與已故副董事長孟格 (Charlie Munger) 長年的「遺憾補課」，因兩人早年錯過 Google 崛起契機。至於本次 Alphabet 股票究竟由巴菲特本人、投資主管康姆斯 (Todd Combs) 與魏希勒 (Ted Weschler)，或 2025 年底即將接任執行長的阿貝爾(Greg Abel) 主導，仍不得而知，但通常大型部位多由巴菲特親自決策。