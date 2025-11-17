鉅亨網編譯段智恆 2025-11-17 19:30

瑞士政府周一 (17 日) 公布初步數據顯示，瑞士經濟在今年第三季萎縮 0.5%，為 2023 年以來首度出現季增率下滑，凸顯美國在 8 月實施的高額關稅對外向型經濟帶來衝擊，而相關壓力直到上周兩國達成新協議、關稅大幅下調後才見到緩解契機。

39%關稅衝擊發酵！瑞士第三季GDP萎縮0.5% 近兩年首見下滑(圖：REUTERS/TPG)

根據瑞士國家經濟事務秘書處 (SECO) 公布的數據，經大型體育賽事調整後的第三季國內生產毛額 (GDP) 較前一季減少 0.5%，遠差於第二季的 0.1% 成長，也明顯弱於經濟學家預估的 0.1% 降幅。SECO 在聲明中指出，受化學和製藥產業增值大幅下滑拖累，整體工業呈現負成長，而服務業僅以低於平均速度擴張。

‌



瑞士經濟自疫情後僅出現兩次季度萎縮，表現優於多數歐洲鄰國，但美國在 8 月初對部分瑞士輸美商品課徵 39% 關稅，對出口動能造成明顯壓力。隨著美國與瑞士上周五宣布達成協議，將關稅降至 15%，市場預期瑞士經濟有望在之後出現反彈。

有分析指出，關稅下調將讓瑞士輸美出口的預期衝擊減半，並提升瑞士產品相較歐盟與英國的競爭優勢。

蘇黎世 KOF 經濟研究機構估算，關稅降至 15% 後，瑞士未來幾年 GDP 年成長率可較原先預測高出 0.3 至 0.5 個百分點。該機構先前預估 2026 年成長 0.9%，如今成長率可望明顯突破 1%。不過 KOF 共同主任 Hans Gersbach 提醒，15% 關稅仍會削弱部分輸美商品的競爭力，雖然此次協議帶來緩和，但對經濟的負擔與風險並未完全消失。

瑞士經濟部長帕姆蘭 (Guy Parmelin) 在周日受訪時強調，談判歷時已久，而此次協議是「能達成的最佳成果」。然而，即便關稅下調，現任美國總統川普今年 4 月對全球實施的廣泛關稅仍使整體關稅水準高於以往。與此同時，瑞士出口商也受到瑞朗升值壓力加劇的影響，瑞朗兌歐元匯率在協議公布後升至十年高點。

在貨幣面，外界關注瑞士央行是否會因瑞朗強勢而重新啟動負利率；瑞士央行已在先前將基準利率降至 0%。但周一最新調查顯示，多數經濟學家預期瑞士利率至少到 2027 年都將維持不變。