〈房產〉北市這路段平均屋齡50年最高齡 每坪比行政區單價便宜30萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-09 11:47

台北市房價基期高，同時開發趨於飽和，而「高齡中古屋」不僅有著都更的潛在機會，同時也成為入主精華區的敲門磚。房仲業者根據實價登錄資料，統計出近一年台北市十大高齡中古屋交易路段顯示，這些路段平均屋齡皆在 43 年以上，其中松山區撫遠街以平均 50 年居冠，而忠孝東路四段、民生東路四段等地即便屋齡較高，單價依舊破百萬，顯示「地段」的重要性。

近一年松山區撫遠街交易住宅的平均屋齡高達50年，成為北市「最年長路段」。(圖：永慶提供)

根據統計，松山區撫遠街以平均屋齡 50 年成為北市「最年長路段」，近一年單價約 69.0 萬元，對比松山區近百萬的平均單價，價差高達 30.3 萬元，不失為入主松山區的親民選擇。而士林區延平北路五段與信義區福德街，平均屋齡均為 48 年，與所屬行政區的價差幅度也分別達 12.2 萬元與 17.5 萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，撫遠街、延平北路五段等路段多為早期發展的住宅聚落，路段上建物多以公寓為主，雖然屋齡老舊，但因生活機能成熟，且總價相對親民，吸引不少預算有限的首購族，成為入主北市精華區的敲門磚。

‌



台北市信義區的虎林街、松山區的民生東路四段以及大安區的忠孝東路四段，均展現了驚人的保值力，其平均單價甚至高於所屬行政區的平均單價。陳金萍分析，這類路段多位於台北市最核心的黃金地段。以忠孝東路四段為例，雖然平均屋齡高達 43 年，但因位處東區的商圈核心，加上有多座捷運站，因此即便整體路段屋齡較高，單價仍高達 109.6 萬元，甚至略高於大安區平均單價 0.5 萬元。

而民生東路四段則因民生社區獨有的美式社區規劃，機能好、環境美觀，因此即便路段平均屋齡已經高達 44 年，單價依舊破百萬，甚至比松山區平均價格還高出一些；至於虎林街則鄰近信義計畫區與捷運站，生活與交通優勢讓該路段的中古屋均價一直都很穩定，高出行政區均價 2.1 萬元，也顯示在蛋黃區，地段為重中之重，甚至超越屋齡的重要性。