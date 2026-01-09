伊朗最高領袖強硬表態：不會向抗議與川普威脅低頭

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-09 21:44

根據《華爾街日報》周五 (9 日) 報導，伊朗最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei) 表示，面對持續擴大的示威和美國總統川普的干預威脅，伊朗不會讓步。去年 12 月因貨幣重貶、通膨高漲引發的抗議，如今已演變成要求推翻政權的呼聲，蔓延至全國 92 座城市。

伊朗最高領袖哈米尼周五強硬喊話，稱面對示威與川普威脅絕不退讓。(圖:Shutterstock)

周四德黑蘭爆發近年來最大規模示威。抗議群眾高喊反政府口號，甚至表態支持 1979 年在伊斯蘭革命中被推翻的巴勒維王朝之繼承人 Reza Pahlavi。

‌



自 1989 年掌權至今的哈米尼周五在聖城庫姆 (Qom) 向支持者喊話，明確表示不會交出政權。「所有人都該清楚，伊斯蘭共和國絕不退讓。」他說。他指控德黑蘭的動亂是「破壞分子」為了「討好美國總統」而為。

川普：政權瀕臨崩潰

周四深夜，川普接受《Fox News》專訪時表示，伊朗政權可能即將垮台，並重申若政府動用致命武力鎮壓，他將出手干預。

「推翻這個政權的熱情高得不可思議。」川普說。

美軍日前突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯、逮捕總統馬杜洛 (Nicolás Maduro) 後，川普的威脅讓德黑蘭更加緊張，外界也在猜測川普會走到哪一步。

哈米尼反擊：川普也會被推翻

哈米尼在演說中要川普管好自己國家的事，並警告歷史上那些傲慢的統治者「都在最得意時被推翻」，舉例包括伊朗末代國王。他說，川普「也會被推翻」。不過專門研究伊朗的地緣政治分析師 Mustapha Pakzad 認為，這番強硬談話對正為經濟困境掙扎的民眾不太可能有什麼效果。

鎮壓與傷亡

伊朗政府雖然承認抗議者的經濟訴求，但仍派出安全部隊壓制示威。