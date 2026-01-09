台股今 (9) 日早盤跌逾 400 點失守 3 萬點，最低跌至 29925.49 點，盤中翻紅，一度漲至 30500.42 點，高低震盪逾 500 點，但在台積電走弱，加上記憶體遭處置成為重災區，大盤再度翻黑，終場跌 71.59 點或 0.24%，以 30288.96 點作收，雖然守住 3 萬關卡，但仍丟失 5 日線，成交量 6763.08 億元。