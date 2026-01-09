鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (9) 日早盤跌逾 400 點失守 3 萬點，最低跌至 29925.49 點，盤中翻紅，一度漲至 30500.42 點，高低震盪逾 500 點，但在台積電走弱，加上記憶體遭處置成為重災區，大盤再度翻黑，終場跌 71.59 點或 0.24%，以 30288.96 點作收，雖然守住 3 萬關卡，但仍丟失 5 日線，成交量 6763.08 億元。
電子權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 早盤以 1665 元開低，盤中一度翻紅漲至 1700 元，終場跌 5 元或 0.3%，收 1680 元，聯發科 (2454-TW) 同樣走弱，跌逾 1%。不過鴻海 (2317-TW) 漲 0.44%，台達電 (2308-TW) 漲 0.5%，廣達 (2382-TW) 表現亮眼，漲逾 3%。
記憶體族群遭處置，進而引爆賣壓，南亞科 (2408-TW) 跌停鎖死 217.5 元，威剛 (3260-TW) 同樣跌停鎖死 257.5 元，華邦電 (2344-TW)、創見 (2451-TW)、旺宏 (2337-TW)、晶豪科 (3006-TW) 紛紛跌逾半根停板，群聯 (8299-TW)、力積電 (6770-TW) 跌逾 4%。
近日強勢的面板族群也回檔，彩晶 (6116-TW) 跌停鎖死 10.5 元，友達 (2409-TW) 跌逾半根停板，群創 (3481-TW) 跌逾 3%。
受惠低軌衛星題材熱絡，相關類股今天成為盤面亮點，華通 (2313-TW) 亮燈漲停鎖死 115.5 元，耀登 (3138-TW) 也漲停鎖死 124.5 元，穩懋 (3105-TW)、康舒 (6282-TW) 漲逾半根停板，燿華 (2367-TW) 漲逾 3%，元晶 (6443-TW) 漲逾 1%。
散熱族群今天回神走揚，健策 (3653-TW) 漲逾 4%，雙鴻 (3324-TW) 漲逾 2%，奇鋐 (3017-TW)、建準 (2421-TW) 也都有超過 1% 漲幅。
