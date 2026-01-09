鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-09 14:00

據《Barchart》周四 (8 日) 報導，隨著巴菲特 (Warren Buffett) 在去年底正式卸下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.A-US)(BRK.B-US) 執行長職務，這位投資傳奇的時代也畫下句點。被稱為「奧馬哈先知」的他，成功讓價值投資成為主流，在其掌舵的 60 年間，於全球投資圈建立近乎宗教般的追隨者。

2026年最值得投資的3檔巴菲特概念股(圖：Reuters/TPG)

投資人仍持續從他數十年來留下的投資智慧中汲取靈感，其投資印記依然影響著波克夏的持股布局。因此，以下精選 3 檔巴菲特投資名單中、值得投資人關注的 2026 年標的。令人意外的是，考量巴菲特過去長期排斥科技股，其中兩檔竟屬於科技產業，另一檔則是「巴菲特經典」。

亞馬遜

亞馬遜 (AMZN-US) 成立於 1994 年，長期由前執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 執掌，是開創電子商務的跨國科技巨擘，如今已發展成涵蓋零售、雲端、數位服務與人工智慧 (AI) 的龐大生態系。過去 10 年，營收與獲利的年複合成長率 (CAGR) 分別高達 21.26% 與 72.49%。

目前亞馬遜市值約 4.24 兆美元，股價今年以來上漲約 6%。

2025 會計年度第三季財報顯示，公司動能持續強勁，淨營收達 1,802 億美元，年增 13%。每股盈餘 (EPS) 年增 36.4% 至 1.95 美元，明顯優於市場預期的 1.57 美元，並延續超過兩年優於預期的表現。

營運現金流同樣穩健，年增 36.8% 至 355.3 億美元，季末持有 669 億美元現金與約當現金，且無任何短期負債。

分析師普遍給予亞馬遜股票「強力買進」評級，平均目標價為 295.05 美元，意味仍有約 20% 上行空間。在 57 位分析師中，49 位給予強力買進、5 位給予適度買進、僅 3 位觀望。

Alphabet

市場曾對巴菲特豪擲 43 億美元投資 Alphabet(GOOGL-US) 感到意外，這筆投資也讓 Alphabet 成為波克夏前十大持股之一，或許也預示著新任執行長阿貝爾 (Greg Abel) 帶領下的投資方向。

Alphabet 成立於 1998 年，是全球最具影響力科技巨頭之一，主要業務分為 Google 服務 (搜尋、廣告、YouTube、消費產品) 與 Google Cloud 雲端服務，並涉足自駕車等領域。

過去一年，Alphabet 股價大漲 65%，市值已攀升至約 3.8 兆美元。拉長至 10 年來看，營收與獲利 CAGR 分別達 18.31% 與 23.43%。

2025 會計年度年第三季，Alphabet 營收達 1,023 億美元，年增 16%。其中 Google 服務營收 871 億美元，成長 14%，雲端業務大增 34% 至 152 億美元。EPS 年增 35.4% 至 2.87 美元，大幅優於市場預期的 2.26 美元。

搜尋廣告仍是最大金雞母，單季貢獻 566 億美元，年增 14.5%。營運現金流也顯著成長至 484 億美元，季末持有 231 億美元現金及約當現金，且無短期負債。

分析師給予 Alphabet 股票「強力買進」評級，平均目標價 330.55 美元，距目前仍有 2.7% 上行空間。55 位分析師中，44 位強力看好、4 位給出適度買進評級、7 位觀望。

可口可樂

任何巴菲特最愛股票清單幾乎不可能少了可口可樂 (Coca-Cola)(KO-US)。巴菲特於 1980 年代末投入約 10 億美元，至今這筆投資市值已成長至約 270 億美元。

可口可樂成立於 1892 年，是全球最具代表性飲料公司之一，旗下品牌包含可樂、芬達、雪碧，以及果汁、瓶裝水、茶、咖啡與能量飲料，產品遍布全球。

目前市值約 2,973 億美元。過去一年股價僅上漲 9.5%，落後標普 500 指數的 17%。不過，其 2.95% 現金殖利率高於產業平均，且連續 63 年調升股息，堪稱「股息之王」，時間甚至超過巴菲特的執行長年資。

2025 會計年度第三季財報再度繳出佳績，營收 124.6 億美元，年增 5%，EPS 年增 6.5% 至 0.82 美元，優於市場預期的 0.78 美元，並創下連續第 9 季獲利優於預期。

2025 年前 9 個月，營運現金流增至 36.5 億美元，高於前一年同期的 28.5 億美元。季末現金餘額 127.3 億美元，遠高於短期負債 19.2 億美元。