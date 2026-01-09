台積電 ( 2330-TW )( TSM-US ) 今 (9) 日公布去年 12 月營收 新台幣 3,350 億 300 萬元，月減 2.5%，年增 20.4%，第四季合併營收 新台幣 1 兆 460 億 9,100 萬元，累計 2025 年營收 新台幣 3 兆 8,090 億 5,400 萬元，年增 31.6%；受惠 AI 需求持續強勁，台積電去年第四季營收創下單季新高，單季首度突破 1 兆元，累計全年也同步締造新猷。

台積電去年第四季受惠輝達 ( NVDA-US ) 等業者 AI 晶片需求持續強勁，帶動先進製程、先進封裝產能持續滿載，第四季營收也再度改寫單季新高，為連續三季創下新高。

‌



展望後市，法人看好，台積電將持續受惠 AI 浪潮，加上先進製程與先進封裝兩大優勢加持，產能供不應求，為因應客戶訂單，正積極在台、美兩地加速擴產，將帶動今年營收維持高成長，市場也關注台積電下周四的法說會。