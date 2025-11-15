鉅亨網編譯段智恆 2025-11-15 00:11

《路透》周五 (14 日) 獨家報導，全球稀土元素「釔」(Yttrium)供應正快速緊縮。隨著中國祭出出口限制，航空航太、能源與半導體產業恐面臨成本飆升與供應中斷的風險，市場憂心新一波稀土危機正在醞釀。

供應鏈又一雷！中國停止對美國出口釔 恐衝擊航太與晶片產能(圖：REUTERS/TPG)

中國是全球最主要的釔供應來源，釔被廣泛用於高溫防護塗層與專用合金。中國 4 月起以反制美國關稅為由，將釔與其他 6 種稀土列入出口限制名單。儘管美國總統川普與中國國家主席習近平上月高峰會後，中方部分稀土限制暫緩，但 4 月版本的出口管制仍維持，使美國產業前景充滿不確定性。

‌



多位稀土交易商與 Argus 分析師 Ellie Saklatvla 指出，新規要求出口商取得北京政府核發的許可證，但目前核發的多為小額批次，且物流延誤嚴重，導致釔出口持續受阻。

歐洲釔價暴漲 44 倍 美國航太、半導體業急覓供應

Saklatvla 表示，中國的出口管制引發全球數月來的「搶釔潮」。Argus 數據顯示，歐洲釔氧化物價格自 1 月以來飆升 4,400%，達每公斤 270 美元；中國內銷價格則約每公斤 7 美元，年內上漲 16%，但近來有回落跡象。

美國航太工業協會 (AIA) 表示，釔對全球最先進的噴射引擎至關重要，目前供應鏈對中國高度依賴，使成本面臨上升壓力。AIA 國際事務副總裁 Dak Hardwick 說：「我們正與華府合作，尋求擴大美國本土供應。」

半導體產業同樣受到威脅。兩名業界人士表示，釔在晶片設備中擔任保護塗層與絕緣功能，其中一人形容其短缺的嚴重程度「9 分」(滿分 10 分)。美國 Great Lakes Semiconductor 執行長 Richard Thurston 指出，釔短缺將拉長生產周期、推升成本並降低設備效率，大型業者影響會更顯著。

能源領域方面，釔塗層也被用於天然氣電廠的渦輪葉片。三菱重工表示，目前未受中國稀土管制影響；西門子能源執行長 Christian Bruch 則說公司正努力降低對中國稀土的依賴，但需時間調整，目前供應鏈仍可控。美國 GE Vernova 未回應置評請求。

美國釔進口量驟減 全球庫存僅剩 1 至 12 個月不等

中國海關數據顯示，中國對美國的釔出口今年初開始放緩，並在 4 月新規後完全停止。對全球其他市場出口量也減少約三成。交易商指出，由於業者擔心若轉出口到美國會遭報復性限制，短期內難以改變供應困境。

釔市場高度不透明，全球庫存量各說各話。路透訪問的 6 名業者估計，全球可用庫存約為 1 至 12 個月的消耗量不等，多數認為不同企業之間差異極大。一名稀土交易商表示，自家庫存已從 200 噸驟降至僅 5 噸，另一名業者則直言「已經完全沒有庫存」。

兩位航空業消息人士指出，釔成本確實上漲，但短缺尚未影響生產節奏。美國噴射商務機製造商 Gulfstream 總裁 Mark Burns 說：「我聽到一些討論，但都還在邊緣議題，並未影響目前的交付計畫。」

美國尋求替代方案 本土商年底將量產釔氧化物

美國地質調查局 (USGS) 今年 1 月報告指出，美國 100% 仰賴進口釔，其中 93% 直接來自中國，其餘也源自中國加工後的物料。但本土供應或即將起步。