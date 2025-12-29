鉅亨網新聞中心 2025-12-29 12:00

DDR5明年估再漲45%！PC大廠買不到料急跳腳 傳輝達、AMD新品被迫延期。(圖:shutterstock)

報導指出，儘管市場資金流動性並未短缺，PC 製造商卻難以取得足夠的 DRAM 零組件，產品出貨受到嚴格限制。為緩解燃眉之急，PC 及手機製造商正開始跳過傳統中間管道，直接與主要 DRAM 供應商如三星、SK 海力士、美光等進行長期供貨協議談判，企圖鎖定關鍵資源。然而，整體市場供給的增長速度仍遠遠跟不上強勁的需求。

雪上加霜的是，DDR5 記憶體價格在經歷一波明顯上漲後，預計明年將繼續攀升，DDR5 記憶體的合約價格漲幅在明年第四季可能達到最高 45%，這對 PC 產業鏈的成本結構構成了明顯衝擊。

面對記憶體資源的嚴重短缺，外媒《Wccftech》分析，PC 製造商目前已無太多迴旋餘地，主要剩下三條應對策略：

提高整機售價： 這是最直接的方式，但弊端明顯，不僅會壓縮終端市場的需求，製造商還必須大幅提高價格才能覆蓋現行合約下高漲的 DRAM 成本。

調整產品配置： 部分廠商已選擇在主流筆記型電腦（筆電）中，繼續沿用 8GB 記憶體作為入門配置，藉此將有限的 DRAM 資源分配到更多產品上，以暫時緩解供應壓力。然而，業界普遍認為 16GB 才是現今軟體運行的合理配置底線。

延後新品發布： 這項策略已被實際執行。例如，輝達 (NVDA-US) 的 RTX 50 SUPER 系列已傳出將推遲至 2026 年第二季發布；而 AMD(AMD-US) 基於 RDNA 5 架構的顯示卡也預計要到 2027 年下半年才會問世。

PC 業界人士預估，推遲新產品發布或縮減高階產品線等一系列應對措施，將在接下來的一段時間內難以避免。同時，英特爾和 AMD 等主要晶片供應商也正在調整產品推出節奏，計畫優先推出能配合既有 DRAM 配額的產品。