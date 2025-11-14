〈美股早盤〉降息預期冷卻！科技股、加密貨幣齊跌 主要指數開低走低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-14 22:44

美股主要指數周五 (14 日) 再度陷入賣壓，科技股領跌，市場對聯準會 (Fed) 於 12 月降息的預期因多位官員的偏鷹談話而快速降溫。隨著降息押注退燒，風險資產再遭拋售，人工智慧 (AI) 概念股與其他動能交易熱門標的跌勢加重，加密貨幣同樣承壓，比特幣更一度接近回吐今年以來所有漲幅。美國政府結束史上最長關門後短暫帶來的喘息，迅速被市場對 Fed 政策路徑的焦慮情緒所取代。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 530 點或近 1.1%，那斯達克綜合指數跌逾 220 點或近 1.0%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌近 1.3%。

美國股市的拋售潮周五進一步擴大，因市場擔憂聯準會 (Fed) 可能轉向偏鷹立場，促使投資人持續撤出風險資產。英國財政前景的不確定性也重擊當地資產，加深全球市場的緊張情緒。

科技股領跌美國市場，那斯達克 100 期貨下跌 1.6%，標普 500 則走向 6 月以來首次連續兩周下跌。芝商所波動率指數 (VIX) 升破 22。市場對 12 月降息機率的預期降溫，使高估值科技股承壓，「美股七雄」在盤前交易全面走低，特斯拉 (TSLA-US) 與輝達 (NVDA-US) 分別下跌 4.2% 與 3%。比特幣也跌至六個月低點。避險情緒升溫下，美國公債逆勢走高，10 年期殖利率下滑 5 個基點至 4.07%。

英國資產則延續拋售，因財相里夫斯 (Rachel Reeves) 撤回預定在下次預算案中調高所得稅的計畫，引發外界質疑政府如何填補收入缺口。儘管部分官員表示相關決策反映經濟預測好轉，但並未安撫市場，10 年期英國公債殖利率攀升 7 個基點至 4.51%，英鎊幾乎吐回 11 月以來所有漲幅，富時 100 指數更走向 4 月以來最大單日跌幅。

投資人大幅下修 12 月降息概率至五成以下，因近期多位 Fed 官員質疑是否有必要進行今年第三次降息，理由包括經濟韌性強於預期、通膨前景仍不明朗，以及部分官員對就業市場走弱仍有所顧慮。

不到一個月前，市場幾乎已完全押注 12 月會降息一碼 (25 個基點)。市場目前關注三位 Fed 官員將於周五發表談話，其中包括具投票權的堪薩斯城聯準銀行總裁施密德 (Jeffrey Schmid)。此外，投資人也等待因美國政府關門而延遲發布的經濟數據重新排程。

與此同時，最新資料顯示中國第四季初的經濟活動低於預期，投資大幅萎縮、工業生產放緩，使市場更加謹慎。Kepler Cheuvreux 經濟與跨資產策略主管 Arnaud Girod 表示，市場情緒緊繃源自多重因素，「若 Fed 對降息有任何反對意見，市場都會視為利空。如果 Fed 缺乏足夠數據，他們可能選擇不降息。」

人工智慧 (AI) 題材的投資熱度也面臨現實檢驗，因市場開始關注企業以高槓桿投入 AI 建設的風險。資金從科技股轉向防禦型股票，使標普 500 自 10 月底觸頂以來僅回落約 2%，而那斯達克 100 跌幅則接近兩倍。

儘管如此，美股資金仍持續流入。美銀 (BAC-US) 引述 EPFR 資料指出，今年外資流入美股規模推估達 1,340 億美元，為歷史第二高；截至 11 月 12 日，美股已連續九周出現資金流入，合計 64 億美元。

Wisdom Tree UK 宏觀研究主管 Aneeka Gupta 指出，每當市場遭遇利空時，科技股承受的衝擊最大，因其估值仍處於高檔。「只要市場認為 Fed 可能更偏鷹，受影響最深的往往是這些高久期的科技股。」

截至台北時間周五（14 日）22 時許：

焦點個股：

應材 (AMAT-US) 早盤股價下跌 5.11%，至每股 211.81 美元

應用材料 (Applied Materials) 周五盤前股價下跌逾 7%，因該公司預期，受美國對晶片製造設備的嚴格出口限制影響，明年在中國的支出將減少。美國政府近期加強執法，鎖定利用海外子公司或關聯企業規避限制的外國公司，使應材、中國買家與多家競爭對手的業務受到衝擊。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價下跌 1.23%，至每股 157.88 美元

全球最大避險基金橋水截至今年第三季末的持股報告出爐。報告顯示，截至今年三季末，橋水持有 251 萬股輝達股票，數量相較於第二季末的 723 萬股降低 65.3%。值得一提的是，今年第二季，橋水對輝達加倉幅度高達 154.37%。

今日關鍵經濟數據：

