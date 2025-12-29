鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-29 14:30

受惠於美元走弱和國內政治穩定性的提升，南非幣蘭特兌美元匯率在今年強勢反彈，有望創下自 2009 年以來的最大年度漲幅。蘭特兌美元今年已跳升了 13%，並且在過去 6 個月中，其表現超越大多數主要新興市場貨幣，僅次於哥倫比亞披索。

南非幣蘭特勁揚 有望創2009年以來最大年度漲幅(圖:shutterstock)

美元目前正朝著 8 年來最差的年度跌幅邁進。同時，海外投資者對南非的熱情大幅回升，今年淨買入了 724 億蘭特 (約 43 億美元) 的本地貨幣債券，相較於 2024 年的 156 億蘭特有顯著增長。

‌



富國證券新興市場經濟學家兼外匯策略師 Brendan McKenna 指出，新政府下的政治穩定性已消除蘭特的部分政治風險，並在 2025 年為其提供了支撐。

南非總統拉馬福薩 (Cyril Ramaphosa) 成功維繫了其聯合政府，並推出政策措施，預計將有助於非洲最大經濟體今年的增長率達到 1.3%，優於過去十年平均不到 1% 的擴張速度。

此外，南非央行總裁倡導的 3% 通膨目標，已於上個月正式被採納，取代了本世紀初以來實行的 3% 至 6% 的目標區間,。這項轉變刺激了對政府債券的需求，推動 10 年期殖利率降至 2017 年以來最低水準。黃金和白金族金屬價格飆升至歷史新高，亦為蘭特提供了助力。

基礎設施的改善也增強了投資者的信心。在經歷了多年的輪流停電之後，國有電力公司 Eskom 在 2025 年大部分時間成功維持了供電。國有港口和物流公司 Transnet 也已簽署協議，引進私人專業知識，擴建德班的主要集裝箱樞紐；此舉是南非為振興其效率在全球排名墊底的國有港口所做出的最大嘗試。

隨著非洲最大經濟體通膨放緩、經濟增長加速，以及市場預期美國聯準會將進一步降息，蘭特明年有望獲得提振。美國聯準會的寬鬆政策預計將使投資者在至少在 2026 年上半年，持續對高收益的新興市場保持興趣。