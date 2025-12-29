鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-12-29 15:12

據《央視》報導，中國東部戰區新聞發言人施毅表示，周一（29 日）開始解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東組織「正義使命 - 2025」演習。

施毅說，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

行政院長卓榮泰周一對此在臉書上表示，中華民國政府嚴厲要求中共當局應停止所有演習，如此窮兵黷武、武力恫嚇，只會引起國人及國際社會不滿。

卓榮泰直言，中共刻意挑在國民黨立委集體出訪之後，及台北、上海「雙城論壇」舉行之際，舉行這種惡意演習，正足以證明兩件事情：

第一、中國正無所不用其極用盡各種手法在分化台灣，造成台灣社會對立，國人必須明察，大家必須冷靜。

第二、附和「九二共識」、「一國兩制」的任何投降式行為，都將自取其辱；認為中國還有善意的任何幻想，也終將破滅而徒勞無功。