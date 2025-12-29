鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-29 17:10

年底的汽車業通常是企業層面上的淡季，但對電動車 (EV) 的現狀而言，2025 年絕不是尋常的一年。最近幾週，一系列的監管變化加劇了這一趨勢，導致全球電動車需求出現了巨大的觸底現象。

2025年三大車企放棄純電動車 福特執行長：客戶不願買單！(圖:shutterstock)

在歐洲，歐盟最近取消了其 2025 年的電動車強制令，這被視為德國汽車製造商提前收到的聖誕禮物。而在美國，川普政府於 12 月初撤銷了拜登時代的燃油經濟性標準，為更多燃油汽車鋪平了道路。

與此同時，聯邦電動車稅收抵免已在第三季末到期，這意味著美國政府不再為電動車銷售提供支持。

在需求急劇下降的背景下，「三大汽車製造商」—福特 (F-US)、通用 (GM-US) 和 Stellantis (STLA-US) — 首當其衝，它們正從大規模的電動車投資和戰略中抽身。其中，總部位於密西根州迪爾伯恩的福特汽車執行長 Jim Farley 和其他高階主管度過了忙碌的年終。

福特於 12 月 15 日宣布了一系列電動車業務的舉措，決定從純電動車的重心轉向 混合動力車和增程電動車戰略。這項戰略轉向意味著福特未來的電動車車型將會更少、規模更小，同時也將導致該公司承擔高達 195 億美元的規劃和戰略相關費用。

福特同時也取消了現有形式的 Lightning 電動皮卡，此前該公司已在今年稍早取消了三排座電動休旅車的計畫。此外，原先規劃中的電動商用廂型車也將停止生產。

Farley 在接受媒體採訪時直言不諱地表示：「我們不能把錢分配給那些不賺錢的專案。」他強調，美國的客戶並不願意為那些產品買單，這使得相關計畫不得不終止。

雖然 195 億美元是一筆鉅額費用，但華爾街和投資者對此並不感到意外。在消息宣布後，福特的股價反而上漲了。