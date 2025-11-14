鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-14 20:32

國際油價周五 (14 日) 一度攀升約 2%，因俄羅斯黑海重要能源樞紐新羅西斯克 (Novorossiysk) 港口在遭到烏克蘭無人機攻擊後暫停原油出口，市場對供給受擾的疑慮升溫，推動原油期貨反彈。

俄油樞紐遭重擊、出口喊停！國際油價一度急衝2%(圖：REUTERS/TPG)

(圖：ZeroHedge)

截稿前，明年 1 月交割的布蘭特原油期貨上漲 1.46%，至每桶 63.91 美元；今年 12 月交割的西德州原油期貨上漲 1.7%，至每桶 59.68 美元。亞洲時段亦出現明顯上漲，市場對最新攻擊事件反應強烈。

俄羅斯地方官員表示，無人機攻擊造成港口內的一艘船隻、附近公寓及一座油庫受損，船員中有三人受傷。兩位業界消息人士透露，新羅西斯克港口因此暫停油品外運，俄國國營輸油壟斷企業 Transneft 也已停止向該港輸送原油。

新羅西斯克是俄羅斯關鍵出口窗口，10 月原油出貨量達 322 萬噸、相當於每日約 76.1 萬桶，另出口成品油 179.4 萬噸。市場人士指出，烏克蘭近月來更頻繁鎖定俄羅斯煉油、儲油與出口設施發動攻擊，使供應持續面臨不確定性。

瑞銀大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 表示，攻擊頻率明顯提高，「最終可能擊中造成長期中斷的設施」。分析人士指出，市場正試圖判斷這些攻擊對俄羅斯未來供給的影響。

除了攻擊本身，俄羅斯供應也受到美國制裁的額外壓力。美國將自 11 月 21 日起禁止與俄羅斯石油公司 Lukoil 與 Rosneft 進行交易，作為推動莫斯科重返談判桌的制裁措施之一。

摩根大通表示，受制裁影響，約每日 140 萬桶俄國原油目前滯留在海上油輪上，占俄羅斯海運出口潛力的近三分之一。銀行並警告，一旦截止日過後，相關貨物卸載可能面臨更大挑戰。

儘管周五油價上揚，但本周稍早市場仍受供需前景拖累。布蘭特與西德州原油周三一度下跌約 3%，因石油輸出國組織 (OPEC) 公布的報告顯示，全球供油在 2026 年將與需求大致相符，較先前預期的供應短缺有所逆轉。

美國能源資訊署 (EIA) 本周四也報告，截至 11 月 7 日當周美國原油庫存增加 640 萬桶至 4.276 億桶，增幅遠高於市場預期的 196 萬桶，但汽油與餾分油庫存減少幅度低於預期。