2025-11-14

應用材料 (Applied Materials) 周五 (14 日) 盤前股價下跌逾 7%，因該公司預期，受美國對晶片製造設備的嚴格出口限制影響，明年在中國的支出將減少。美國政府近期加強執法，鎖定利用海外子公司或關聯企業規避限制的外國公司，使應材、中國買家與多家競爭對手的業務受到衝擊。

美國管制吃大虧？中國業務承壓 應材股價盤前跌逾7%(圖：REUTERS/TPG)

中國自 2020 年起成為全球最大的晶片製造設備買家。應材的財報被視為觀察未來半導體需求的重要指標，此次展望延續先前由同業艾司摩爾 (ASML-US) 與柯磊 (KLAC-US) 針對中國市場發出的警告。

分析師表示，儘管限制措施影響明顯，但衝擊程度可能因應材在中國營收占比已從過去近 40% 降至約 20% 中段水準而受限。公司則預期 2026 年下半年整體營收表現將較上半年為佳。

美國的「關聯企業規則」在川普與中國國家主席習近平談判後已獲暫停。應材管理高層確認，相關規範的暫緩將可重新啟動全年約 6 億美元的銷售。

不過，公司執行長狄克森 (Gary Dickerson) 表示，仍有部分海外競爭對手持續對中國客戶銷售應材受限的設備。Jefferies 分析師指出，市場仍在討論應材是否在中國市場失去市占，但公司堅稱情況並非如此。