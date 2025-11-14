鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-14 23:20

瑞士政府周五 (14 日) 公布的最新聲明，美國與瑞士已「實質上達成協議」，將先前對瑞士商品課徵的 39% 關稅大幅下調至 15%。美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 稍早接受《CNBC》訪問時表示，協議細節將於當地時間下午公布；瑞士政府已率先公布部分內容，白宮也預計稍後在網站上釋出完整文件。

美國與瑞士達成協議 關稅一口氣降至15%(圖：REUTERS/TPG)

瑞士政府當天於社群平台 X 宣布，國別額外關稅將降至 15%，並於當地時間下午 4 點 (台灣時間晚間 11 點) 公布更多內容。瑞士過去數月來因高額美國關稅承受出口壓力，當局上月並下修 2026 年經濟成長預測，指美國關稅已對多項產業造成負擔。

瑞士官方稍晚發布的聲明補充了更多協議細節。根據該份「意向宣言」(Declaration of Intent)，美國將把對瑞士商品課徵的額外關稅上限降至 15%，作為雙方談判的初步成果。聲明指出，這項協議基於瑞士聯邦委員會 5 月與 8 月的談判授權與提案，雙方經歷密集協商後達成。

作為交換，瑞士將同步降低對美國進口商品的部分關稅。瑞士政府表示，將調降對美國 所有工業產品、魚類與海鮮以及其認定為「非敏感」的部分農產品的關稅。此外，瑞士也將提供美國 免稅雙邊關稅配額，包括牛肉 500 噸、野牛肉 1,000 噸與家禽肉 1,500 噸，執行時間將與美國協調，以確保雙方的降稅措施同步實施。

美方也在協議中強調，瑞士企業已規劃在 2028 年底前於美國投入 2,000 億美元直接投資，並包含協助推動美國職業教育與訓練計畫。葛里爾先前表示，瑞士將把製藥、金屬提煉與鐵路設備等更多製造業布局帶到美國，並預期瑞士企業將增購更多波音 (BA-US) 商用客機。

這項協議為雙方自 8 月以來的貿易爭端劃下句點。爭端起於美國以對瑞士約 400 億美元貿易逆差為由，宣布對瑞士商品加徵 39% 關稅，為川普政府對已開發國家祭出的最高稅率。瑞士當時對美方突然升高關稅深感意外，並於過去數月與美國進行密集外交協調。