鉅亨網編譯段智恆 2025-11-08 01:00

美國聯準會 (Fed) 官員在最新一次利率決策中，因政府關門導致缺乏關鍵經濟數據，不得不在資訊有限的情況下做出判斷。而即使政府近期重啟，延宕後的統計數據也將因回溯調查而可靠度下降，使 12 月利率會議的決策更具挑戰。

當Fed失去數據指南針：鮑爾的兩難與市場風險(圖：REUTERS/TPG)

官方數據中斷 Fed 內部分歧恐擴大

這場政府關門已進入第六周，美國勞工部自 10 月起便無法發布全國就業報告。經濟學家指出，即便政府復工，原定於周五 (7 日) 發布的 10 月就業報告恐仍難以補回，或僅能以回溯方式調查，可信度大打折扣。

皇家加拿大銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 高級經濟學家瑞德 (Michael Reid) 表示：「數據品質將受到質疑，這可能進一步加劇 Fed 內部的分歧。」

Fed 主席鮑爾在 10 月底成功促成降息決議，但他警告，12 月是否再降息「絕非易事」。近週以來，多位決策官員已罕見提前公開表態，透露對下次利率決策的傾向。

目前決策官員對「就業市場是否放緩到足以支撐進一步降息」意見不一。9 月與 10 月的連續降息主要因夏季招聘明顯減速，使部分委員認為政策過度緊縮。然而在通膨仍高於 2% 目標的背景下，另有官員主張暫緩行動。

10 月數據可信度堪憂 就業報告恐難產

美國勞工統計局 (BLS) 原定 10 月就業報告將於周五發布，但由於資料蒐集已中斷超過一個月，失業率與非農就業數據恐出現嚴重偏差。

BNP Paribas 美國高級經濟學家赫斯比 (Andrew Husby) 指出：「時間越拖，受訪者回溯回答的準確性越低。若延宕持續，BLS 可能選擇放棄 10 月調查，直接著手 11 月資料。」

若 10 月報告最終產出，數據解讀仍將複雜。根據美國國會預算處 (CBO) 估算，若約 65 萬名遭臨時停薪的聯邦員工被計為「暫時失業」，失業率將上升 0.4 個百分點，難以區分實質勞動市場疲弱或單一事件影響。

目前唯一仍定期公布的官方資料是各州的初領失業金申請數據，迄今未出現明顯惡化。另據 ADP 民間薪資數據，10 月美國就業成長仍低迷，新增職位主要集中在教育與醫療服務業。

通膨統計停擺 市場與決策陷「盲飛」

隨著政府關門延長，通膨指標的發布也陷入停擺。經濟學家警告，美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 恐無法問世。BLS 先前僅緊急召回人員製作 9 月 CPI，以便社會安全署進行年度調整，但此後再無任何報告發布。

這意味 Fed 將面臨雙重資訊缺口——就業報告可能延誤、通膨統計或缺席。關注就業疲軟的委員將傾向支持降息，而擔心通膨風險的官員則主張暫停寬鬆，雙方僵持恐難化解。

根據期貨市場定價，投資人目前預期 12 月再降息的機率略高於五成。《彭博》經濟研究團隊指出，以替代數據建構的「勞動市場指數」顯示，美國就業市場持續降溫，但放緩速度略有趨緩。

市場方面，投資人也陷入數據真空。由於官方統計停擺，交易員轉而依賴 ADP、Challenger、Revelio Labs 等民間機構資料，不同結果導致債券殖利率走勢劇烈波動。