美中稀土戰暫停？中國出手「解凍」出口管制
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周五 (7 日) 報導，中國宣布正式暫停對稀土及其他關鍵材料出口的全面管制措施，期限至 2026 年 11 月，作為近期與美國達成貿易休戰協議的一部分。
中國商務部與海關總署聯合聲明指出，原先於 10 月初公布、涵蓋含有微量稀土成分產品的出口限制，已自周五起暫停實施，並將持續至 2026 年 11 月 10 日。
這項決定是在美國總統川普與中國國家主席習近平於南韓舉行的高峰會上達成協議之後公布。雙方同意延長關稅休戰協議，緩解兩大經濟體之間因貿易衝突升溫所引發的市場緊張與全球經濟放緩疑慮。
不過，聲明僅提及 10 月的最新一輪出口控制，並未說明今年 4 月 4 日啟動的早期稀土限制措施。該措施在川普宣布全球性關稅後數日實施，曾令市場震動，並引發對供應鏈中斷的擔憂。
白宮則於本周一發布不同解讀，稱北京已同意核發「一般許可」(General Licenses)，允許對美出口稀土原料，等同於「實質撤除」4 月的出口限制。不過中方尚未證實此說法。
中國長期掌握全球超過九成稀土礦與稀土磁材加工能力，稀土被廣泛應用於電動車、智慧手機與軍用武器等高科技產業，這項資源優勢也被視為中國在美中貿易角力中的關鍵籌碼。
