隨著美國政府關門進入第二個月，勞工部 (DOL) 周五 (7 日) 將罕見地連續第二個月無法發布備受關注的就業報告。經濟學家警告，即使政府稍後恢復運作，10 月的就業報告可能仍無法補發，令外界難以掌握美國經濟的真實狀況。

史上最長停擺！美國勞工部連兩月停發就業報告 通膨統計恐同步缺席

數據黑暗期延長 政策與市場分析陷入盲點

這場史上最長的政府停擺，已導致聯邦經濟數據幾乎全面中斷，使決策者、投資人與經濟學者都陷入資訊真空。雖然部分民間機構試圖以替代數據彌補空缺，但學者普遍認為，這些資料覆蓋範圍有限，難以取代官方統計。

原定於 10 月 3 日發布的 9 月就業報告，預料將在政府重新開門後的幾天內公布。然而，由於整個 10 月未曾進行任何資料蒐集工作，勞工部恐難在復工後製作出完整的 10 月報告。

美國勞工統計局 (BLS) 通常在每月包含 12 日的那一週進行兩項關鍵調查：一為企業填報的「事業單位調查」(Establishment Survey)，用以統計非農就業人數；另一為家庭隨機抽樣的「家庭調查」(Household Survey)，以計算失業率。

Lightcast 資深勞動經濟學家赫崔克 (Ron Hetrick) 表示：「我認為家庭調查的資料不會發布。」他曾在 BLS 任職多年，指出若要補回 10 月資料，「對田野調查人員而言，重新詢問受訪家庭 10 月的就業狀況將非常困難」。

他補充說：「薪資調查稍有不同，企業仍在追蹤自己的薪資支出，因此理論上有可能恢復這部分資料，但家庭調查恐怕無法完成。」

若政府能在下周重啟，BLS 將得以開始蒐集 11 月報告的資料，但 10 月的空窗期幾乎已無法彌補。

通膨報告恐首度缺席 經濟統計連鎖中斷

不僅就業數據，其他關鍵通膨指標也岌岌可危。經濟學家指出，需要實地蒐集物價樣本的消費者物價指數 (CPI) 亦可能因人員停工而無法發布。白宮上月已警告，若關門持續，10 月通膨報告將可能史上首度缺席。

前 BLS 局長格羅申 (Erica Groshen) 表示：「任何依賴家庭調查的月度統計都可能出現空缺，失業率這類以家庭人口現況調查 (Current Population Survey) 為基礎的數據，也很可能無法產出。」

高盛經濟學家沃克 (Ronnie Walker) 則在研究報告中列出 BLS 三種可能的補救方案：一是待政府復工後回溯訪談，詢問原 10 月參考周的狀況；二是照常訪談但更改參考週，以避免調查時間過長造成記憶偏差；三則是直接跳過 10 月資料不予蒐集。

他指出，BLS 在 1995–1996 年與 2013 年兩次政府關門後，皆選擇第一種回溯方式，以避免季節性偏差；但這次停擺時間更長，若拖延持續，BLS 最終可能被迫放棄 10 月數據。