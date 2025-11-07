〈美股早盤〉華爾街信心動搖！主要指數開低 那指周線恐創4月以來最差表現
美股主要指數周五 (7 日) 開盤走低，科技股再度成為拖累焦點，市場對經濟前景及科技板塊高估值的疑慮加劇，投資情緒轉趨謹慎。那斯達克 100 指數有望寫下自 4 月以來最糟單周表現，標普 500 與道瓊指數同樣面臨連周下跌壓力。避險情緒升溫也使加密貨幣再度走弱，2025 年累計漲幅幾乎蒸發。
截稿前，道瓊工業指數跌近 180 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 280 點或近 1.2%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌逾 2.2%。
美股在短暫的逢低承接後再度轉跌，結束一周劇烈波動的行情。投資人情緒轉趨謹慎，先前由人工智慧 (AI) 題材帶動的漲勢已明顯降溫。
那斯達克 100 指數期貨下跌 0.7%，標普 500 指數期貨下跌 0.5%，延續昨日的重挫走勢。美國公債維持前一日漲勢，美元變動不大，比特幣則邁向 3 月以來最糟單週表現。
「美股七雄」(Magnificent Seven)科技巨頭持續成為拖累焦點。特斯拉 (TSLA-US) 股價在股東批准執行長馬斯克高達 1 兆美元的薪酬方案後下滑；輝達 (NVDA-US) 下跌逾 1%；微軟 (MSFT-US) 則有望創下自 2011 年以來最長連跌紀錄。
本周對 AI 題材主導的股市漲勢而言可說是重大考驗。投資人開始質疑 AI 熱潮是否過度延伸，導致市場高檔震盪加劇。加上美國政府關門進入歷史最長紀錄，經濟數據發布中斷，市場在利率前景上的不確定性升溫，使投資情緒更趨保守。
Ecofi 基金經理 Karen Georges 表示：「市場情緒大致偏向謹慎，若有任何有利的美國就業數據、政府重啟或關稅消息，都可能重新提振股市。」
標普 500 本周累計下跌 1.8%。分析師指出，這波走勢的特徵是「波動大但缺乏明確誘因」，顯示投資人信心仍在震盪調整中。部分交易員認為，市場短期的震盪或將持續，但預期跌幅有限，因企業獲利仍穩健，加上聯準會 (Fed) 未來可能持續降息的預期，仍為股市提供支撐。
根據美國銀行 (BAC-US) 援引 EPFR 數據，美股基金在截至 11 月 5 日的一周內吸引資金流入 196 億美元，為連續第八周淨流入。即使波動加劇，資金動能依然偏多。
CPR 資產管理公司投資長 Arnaud Faller 則指出：「從短期來看，至少在年底前，我們並不認為市場會出現明顯修正，目前也看不到明確的下跌催化因素。」
整體而言，華爾街在 AI 概念股動能減弱與經濟數據缺席的情況下，情緒回歸謹慎。儘管短線波動仍存，但資金流與降息預期仍為股市提供下檔支撐。
截至台北時間周五（7 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 218.49 點或 0.47%，暫報 46,693.81 點
- 那斯達克綜合指數下跌 250.81 點或 1.09%，暫報 22,803.18 點
- 標普 500 指數下跌 45.20 點或 0.67%，暫報 6,675.12 點
- 費半下跌 175.54 點或 2.50%，暫報 6,842.85 點
- 台積電 ADR 下跌 1.76% 至每股 284.10 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.1%
- 紐約輕原油上漲 0.84% 至每桶 59.93 美元
- 布蘭特原油上漲 0.71% 至每桶 63.83 美元
- 黃金上漲 0.50% 至每盎司 4,011.10 美元
- 美元指數跌至 99.43
焦點個股：
輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 2.70%，至每股 183.00 美元
科技新聞網站《The Information》引述消息稱，美國白宮已告知聯邦政府其他部門，不會允許英偉達向中國出售其最新 AI 晶片的降規版。據悉，輝達已向幾家中國客戶提供了該晶片的樣品。這款名為 B30A 的晶片如果以大型集群的方式有效排列，可用於訓練大型語言模型。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 4.58%，至每股 425.50 美元
特斯拉股東以 75% 的多數票通過馬斯克的薪酬方案，支持了他將這家電動車製造商轉變為 AI 和機器人巨頭的願景。根據新的計劃，馬斯克可以在 10 年內從特斯拉股票中賺取高達 8,780 億美元。馬斯克將獲得高達 1 兆美元的股票，但必須向特斯拉支付一些款項。
英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 0.59%，至每股 37.46 美元
英特爾盤前一度漲近 3%。消息面上，特斯拉執行長馬斯克日前在股東大會上表示，特斯拉可能不得不建造一個月產能高達 100 萬片晶片的工廠來製造 AI 晶片，並稱「我們或許會與英特爾開展合作」。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 11 月密大消費者信心指數初值預期 53.0，前值 53.6
華爾街分析：
摩根大通市場情報團隊主管 Andrew Tyler 等分析師表示，在 2026 年之前，美股任何回檔都將是買進機會，預計標普 500 指數近期可能強勢突破 7,000 點關卡，較目前水準仍有約 3% 的上漲空間。
摩根大通維持看多美股有三大原因：一是儘管政府停擺造成數據缺失，經濟成長依然強勁。二是企業獲利表現強勁。 FactSet 數據顯示，截至 10 月已公布財報的標普 500 指數成分股中，83% 業績超預期，創 2021 年以來最佳紀錄。
三是宏觀逆風逐步消退。最高法院對川普關稅作出裁決可望緩解政策不確定性。且多項協議陸續達成，政策能見度提升。政府重啟可能釋放流動性，推升風險資產價格，引發近期受挫板塊的短期逼空行情。
