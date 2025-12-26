鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-26 14:05

隨著 AI 晶片 GPU、ASIC 大單湧入台灣封測業者，台股資金也匯集在相關概念股，今 (26) 日包括華泰 (2329-TW)、欣銓 (3264-TW) 皆以亮燈漲停作收，矽格 (6257-TW) 也飆漲超過 8%，力成 (6239-TW) 漲幅也有 6%，族群表現凌厲。

封測示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

欣銓布局 AI ASIC 多年，長期與台系與美系客戶合作，隨著客戶拿下雲端大廠相關 ASIC 專案，正進入工程驗證階段，預計自明年起逐步放量，成為成長新動能，助力欣銓明年營收再優於今年。

矽格也全力衝刺 AI 時代測試商機，訂定明年集團資本支出至少達 115.78 億元，創下歷史新高，將用於 AI、ASIC、矽光子與 HPC 需求，尤其 ASIC 領域，今年取得眾多國內與海外新客戶，相關專案也將陸續轉化成營收。

力成除了與多家記憶體廠維持穩定合作關係，近期也傳出集團獨拿 Meta 的 ASIC 封測訂單，成為 ASIC 需求放量的受惠者。