鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著 AI 晶片 GPU、ASIC 大單湧入台灣封測業者，台股資金也匯集在相關概念股，今 (26) 日包括華泰 (2329-TW)、欣銓 (3264-TW) 皆以亮燈漲停作收，矽格 (6257-TW) 也飆漲超過 8%，力成 (6239-TW) 漲幅也有 6%，族群表現凌厲。
欣銓布局 AI ASIC 多年，長期與台系與美系客戶合作，隨著客戶拿下雲端大廠相關 ASIC 專案，正進入工程驗證階段，預計自明年起逐步放量，成為成長新動能，助力欣銓明年營收再優於今年。
矽格也全力衝刺 AI 時代測試商機，訂定明年集團資本支出至少達 115.78 億元，創下歷史新高，將用於 AI、ASIC、矽光子與 HPC 需求，尤其 ASIC 領域，今年取得眾多國內與海外新客戶，相關專案也將陸續轉化成營收。
力成除了與多家記憶體廠維持穩定合作關係，近期也傳出集團獨拿 Meta 的 ASIC 封測訂單，成為 ASIC 需求放量的受惠者。
業界指出，除了輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 等業者長期與台積電合作，各家 CSP 的 ASIC 也同樣在台積電下單，除了取得最新進製程外，也需要封測業者配合，在一線大廠日月光投控與京元電等產能滿載下，其他封測業者也成為 ASIC 合作的主要對象。
#多頭均線上攻
#帶量突破均線糾結
#動能指標上漲股