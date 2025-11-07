Fed二把手：利率接近中性水準 應放慢降息步伐
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒報導，美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 周五 (7 日) 表示，隨著政策利率逐步接近「既不刺激也不抑制經濟」的中性區間，Fed 應採取較為緩慢的降息步伐，以避免過度放鬆貨幣政策。
傑佛森在德國央行 (Bundesbank) 發表演說時指出，雖然 Fed 上周決議再降息 1 碼(25 個基點)，但他仍認為「目前的政策立場仍略具限制性」，有助於繼續壓抑通膨，而通膨水準根據現有資訊判斷，「與去年相比變化不大，仍高於 2% 的目標」。
他表示：「目前政策利率已更接近中性水準，既不刺激也不拖慢經濟，因此在接近中性利率的過程中，放慢降息速度是合理的選擇。」
傑佛森強調，未來降息決策將「逐次會議評估」，並形容這種做法「尤其謹慎」，原因是政府關門導致缺乏官方統計資料，「目前尚不確定在 12 月會議前能掌握多少可靠數據」。
Fed 預定於 12 月 9 日至 10 日再度開會，市場普遍預期可能再降息 1 碼，不過主席鮑爾上周在會後記者會明言，12 月是否降息「絕非勢在必行」。他指出，決策官員對於當前風險主因究竟是就業市場疲軟還是通膨黏著度過高仍意見分歧。
傑佛森的談話也反映了這種審慎立場。他提到，雖然缺乏完整的政府經濟統計，但來自聯準會自身調查、州政府紀錄與民間資料顯示，美國整體經濟「近月來變化不大」，勞動市場「持續溫和降溫」，通膨則仍維持與去年相似的水準。
他補充指出，這波通膨部分與川普政府先前推行的關稅措施有關。不過，基礎通膨似乎仍在朝 Fed 的 2% 目標穩步靠近。
在演說後半段，傑佛森將重點轉向人工智慧 (AI) 對經濟與貨幣政策的潛在影響。他指出，AI 可能改變就業模式與生產力結構，若生產力提升，將可能對物價產生下行壓力。然而，目前 AI 的滲透仍處於早期階段，「現在要明確判斷 AI 對通膨與就業的長期影響，還言之過早」。
