鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-26 12:00

2025 年中國股市延續強勁修復態勢。高盛 (GS-US) 數據顯示，A 股與港股今年來分別有大約 16% 及 29% 的亮眼回報，自 2022 年底週期低點以來，累計反彈幅度已攀升至 30% 及 75%，展現顯著韌性。

高盛在最新研究報告中給予樂觀展望，預測至 2027 年底中國股市仍有高達 38% 的潛在上漲空間。這項判斷植根於三大支柱：企業獲利持續改善 (預計 2026-2027 年增速達 14% 和 12%)、估值存在約 10% 溫和修復空間，以及市場驅動力正從估值修復轉向獲利兌現與本益比溫和擴張。

資金面上，中國國內低配資金正加速回流。今年來，南向資金年化流入規模飆升至 1800 億美元，不僅遠超 2024 年的 1040 億美元，更刷新歷史紀錄。散戶在超額儲蓄與適度槓桿支撐下，股票配置比例同步提升。

外資情緒亦顯著回暖，全球避險基金對中國市場風險部位已從今年初的 6.8% 增至 11 月底的 7.8%，新興市場基金低配幅度同步縮小。

高盛強調中國市場具備可投資性，儘管全球經濟衰退風險、AI 短期過熱、地緣波動及政策節奏仍存擾動，但相較前兩年核心風險已明顯緩釋，加上「DeepSeek 時刻」等科技突破、民營經濟監管環境優化及全球分散配置需求上升，中國資產重獲國際資本青睞。「我們將在回檔中增持，把握利潤復甦與超額收益機會。」

高盛指出，在技術迭代加速、產業趨勢明確的背景下，科技族群被視為高彈性首選，消費類股則處於歷史估值低位，其中特色零售、休閒服務及寵物食品等「新消費」表現尤為亮眼。今年上半年淨利增速達 28%，遠超過傳統消費的 5%，今年來報酬率約 43%，顯著跑贏大盤。

高盛研究也發現，隨著「十五五」規劃持續錨定科技與新質生產力方向。順應政策調整組合可獲得 13% 年化超額報酬。