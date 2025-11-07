鉅亨網編譯段智恆 2025-11-07 19:25

《路透》周五 (7 日) 援引多名知情人士消息報導，中國已著手設計新的稀土出口許可制度，目標是加快審批流程並促進出口，不過整體放寬幅度恐不如美方所盼，難以構成全面解除限制。

稀土出口鬆綁？中國新許可制度年底揭曉 但川普恐要失望了

美中兩國元首川普與習近平日前達成協議後，中方上周宣布將暫停 10 月施行的出口限制一年，但商務部尚未就 4 月推出、導致全球供應鏈受擾的更廣泛稀土出口管制表態。

新制度聚焦「一般許可」 可望加速審批流程

兩名熟悉內情的知情人士表示，中國商務部已通知部分稀土出口商，未來可申請「簡化版新許可證」，並已在行業簡報中說明相關文件要求。這些新的「一般許可」預計有效期一年，出口配額也可能放寬，企業正準備申請所需文件，但仍需提供更多客戶資訊。

多位業內人士透露，目前尚未所有企業接獲通知；部分與國防或敏感領域相關的使用者，可能較難獲得一般許可。多名受訪者皆以匿名方式談話，因議題敏感。

中國稀土出口管制自 4 月啟動、10 月擴大實施後，要求出口商為每一批貨物單獨申請許可，繁瑣程序導致運輸延遲，甚至使部分汽車產線因短缺而停擺。據歐盟企業統計，自 4 月以來共提交約 2,000 份申請案，核准率僅略高於一半。

政策細節年底揭曉 美方稱「實質結束管制」

三名接獲簡報的知情人士透露，中國官員私下表示正在設計新的許可制度，但整體方案仍需數月才能定案。其中兩名知情人士則預期，年底前將能看見更明確政策方向。

白宮上周六表示，中國已同意引入「一般許可」制度，並形容這等於「實質上結束稀土出口管制」。不過多位業內人士指出，新的許可證並不代表 4 月以來的全面出口限制已被撤除。