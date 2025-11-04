鉅亨網編譯段智恆 2025-11-04 19:31

根據《彭博》報導，中國商務部周二 (4 日) 批評荷蘭政府未積極採取行動解決與半導體業者安世半導體 (Nexperia) 相關的爭端，導致汽車產業面臨供應吃緊的情況。中國敦促荷蘭方面停止干涉該公司內部事務，並透過具建設性的方式化解問題。

安世半導體爭端延燒！中國怒斥荷蘭干預 掀汽車業晶片恐慌(圖：REUTERS/TPG)

北京稍早於 11 月 1 日宣布，將對自中國出口的安世半導體產品給予豁免，以緩解供應鏈壓力。然而，中方表示，目前尚未看到荷方採取有效措施回應，批評荷蘭政府「仍持單邊行動」，恐進一步加劇全球半導體供應鏈的不利影響。

這場爭端起因於荷蘭政府在 9 月底以國安疑慮為由，接管位於奈梅亨市 (Nijmegen) 的安世半導體公司否決權，指稱母公司中國聞泰科技 (Wingtech) 創辦人張學政的行動恐威脅企業經營。聞泰科技否認相關指控，並要求荷方恢復被阿姆斯特丹法院暫時停職的張學政執行長職務。

中國作為反制，禁止安世半導體位於廣東的主要封測廠出口晶片。該廠為公司危機前產能的約一半。安世半導體隨後也凍結向該廠供應晶圓，使局勢更加緊張。

由於安世半導體的產品多為車用邏輯晶片、晶體管等成熟製程元件，對汽車供應鏈影響迅速蔓延。歐洲車廠紛紛採取因應措施，以避免生產中斷。歐洲最大車廠福斯汽車 (Volkswagen) 昨日表示，正在尋找替代供應來源，並強調本週的生產供應仍可確保。

德國工業與汽車零組件供應商舍弗勒 (Schaeffler) 執行長羅森菲德 (Klaus Rosenfeld) 也指出，目前供應「仍未解決」，儘管公司暫時成功支應需求，情勢依舊緊張。

荷蘭經濟事務部發言人回應表示，仍與中國及國際合作夥伴保持溝通，希望找到「對安世半導體及雙方經濟有利的建設性解方」。