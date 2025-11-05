鉅亨網編譯段智恆 2025-11-05 01:00

多頭將告一段落？高盛、摩根士丹利示警：全球股市恐回檔10%-20%

今年以來，在人工智慧 (AI) 概念推升、降息預期升溫等因素助攻下，全球主要股指紛創紀錄高點。美股多項指數頻頻刷新高點，日本日經 225 及南韓 KOSPI 也再創新猷，中國上證指數則因中美緊張緩和與美元走弱觸及 10 年高點。然而，華爾街兩大投行認為，市場過熱情緒正逐漸累積風險。

長多行情仍在但須留意回檔風險

蘇德巍在香港舉行的全球金融領袖投資峰會上表示：「未來 12 至 24 個月內，股市可能出現 10% 至 20% 的回檔。市場總是先上漲，然後回頭整理，讓投資人重新評估。」他強調，回檔是長期牛市的自然節奏，高盛並未建議客戶撤出市場，而是應持續檢視資產配置，不要誤判短期波動。

摩根士丹利執行長皮克 (Ted Pick) 同場也持類似看法，並稱「市場修正應被視為健康現象，而非危機訊號」。他指出，10% 至 15% 的調整並不罕見，投資人應接受市場並非單邊走高的事實。

這些言論呼應國際貨幣基金 (IMF) 近期示警全球股市估值過高，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾與英國央行 (BoE) 總裁貝里 (Andrew Bailey) 也先後提到資產價格普遍偏貴。隨著主要央行步入降息周期、經濟前景仍具不確定性，市場對於何時出現修正格外敏感。

亞洲吸金動能強勁 投行看好中日印港

儘管對回檔風險保持警惕，高盛與摩根士丹利反而更看好亞洲未來數年的投資機會。他們指出，美中關係緩和及貿易合作進展，使資金可能重新流入亞太市場。

高盛表示，中國仍是全球最大且極具重要性的經濟體之一，國際資本對中國的興趣將持續存在。摩根士丹利則看多香港、中國、日本與印度，認為這些市場各自擁有不同的增長故事，可構成亞洲多元投資布局。

皮克強調：「很難不對香港、中國、日本及印度感到興奮。三種完全不同的敘事，但共同構成全球亞洲投資主線。」其中特別看好中國的 AI、電動車與生技產業，日本企業治理改革及印度基礎建設擴張亦被視為可延續多年的結構性題材。