鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-03 21:40

綜合外媒周一 (3 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 理事米蘭 (Stephen Miran) 再次強調，目前貨幣政策仍過度緊縮，並重申支持較大幅度的降息。他表示，Fed 無需在通膨前景已改善的情況下維持過度緊縮的立場，否則恐壓抑經濟動能。

Fed貨幣政策過度緊縮？理事米蘭：利率太高恐反壓經濟(圖：REUTERS/TPG)

米蘭周一接受彭博電視訪問時表示：「Fed 立場太過緊縮，中性利率遠低於目前水準。以我對通膨較為樂觀的看法，我看不到繼續讓政策這麼緊的理由。」

米蘭近期連續兩次投下反對票。他在 9 月與 10 月決策會議中均反對 Fed 僅降息 1 碼 (25 個基點)，而是主張降息 2 碼 (50 個基點)。Fed 上周再度小幅降息後，聯邦基金利率目標區間已降至 3.75% 至 4%，但主席鮑爾表示 12 月是否再降息「並非板上釘釘」。

部分決策官員擔心，若降息速度過快，恐使通膨再升溫。反之，米蘭警告，當下政策過度緊縮恐已顯露壓力跡象。他指出，近來私募信貸市場與企業融資環境陸續浮現問題，可能反映金融系統正承受壓力。

他說：「當一連串看似無關的信用問題先前被掩蓋、如今突然浮現時，這透露了貨幣政策立場的某些訊息。」

米蘭也反駁外界認為「金融市場走強＝政策不緊」的觀點，強調金融條件並非評估貨幣政策的唯一依據。他表示，市場上漲、公司債利差收斂等現象，可能反映多重因素，「而不一定告訴你貨幣政策立場有多寬鬆」。

特別是在房市等利率敏感產業疲軟，以及部分信貸領域承壓之際，米蘭強調，不能因股市亮眼便誤判政策方向。他指出：「金融市場受許多因素驅動，而不僅僅是貨幣政策。」

另外，米蘭因暫時離開白宮經濟顧問委員會 (CEA) 主席一職後出任 Fed 理事，引發部分人士質疑其與川普政府獨立性。不過他強調政策立場基於經濟判斷，而非政治考量。