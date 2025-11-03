鉅亨網編譯段智恆 2025-11-03 19:40

根據《彭博》周一 (3 日) 報導，雅迪尼研究公司 (Yardeni Research Inc.) 總裁雅迪尼 (Ed Yardeni) 警告，美股投資人情緒過度樂觀，恐使股市在年末前面臨回檔壓力。他表示：「市場上看多的人太多了。」這位長期多頭如今對年底行情轉趨謹慎。

華爾街最樂觀派也亮紅燈？雅迪尼示警：股市多頭過熱 恐回檔5%(圖：REUTERS/TPG)

情緒高漲逼近警戒線

標普 500 指數自 4 月初以來已上漲 37%，在 1950 年以來僅出現過五次更強勁的半年漲勢。11 月向來是過去 30 年來平均報酬最佳的月份，但雅迪尼認為，情緒與技術面指標已顯過熱，預估若回檔，幅度可能達到 5%。

他指出，投資人如今大多無視聯準會主席鮑爾對 12 月再降息的審慎態度，使市場走勢可能領先基本面。他說：「只要一個突發事件，就可能讓市場從高檔滑落。」不過他也坦言，年底節慶樂觀氛圍通常支撐多頭情緒。

依據 Investors Intelligence 針對財經通訊分析師的調查，截至 10 月 29 日當周，多頭與空頭比率升至 4.27，高於過往被視為過度樂觀訊號的 4.00 臨界值。此外，美國個人投資人協會 (AAII) 調查中，多頭比例已連近兩個月高於歷史平均 37.5%。

值得注意的是，雅迪尼自 4 月美股觸底反彈以來，一直是華爾街最堅定的多頭之一，他對標普 500 年終預估為 7,000 點，接近主要機構中最高預測。

技術面拉太遠 籌碼面不穩

在市場急漲後，核心技術指標逼近歷史極端值。雅迪尼指出，標普 500 目前交易水準已較 200 日均線高出約 13%，那斯達克 100 指數更高出 17%，接近 2024 年 7 月、日圓套利交易觸發回檔前的擴張幅度。

儘管風險升溫，另一位知名多頭、Fundstrat 研究主管李 Tom Lee 則抱持不同看法。他表示，「11 月仍有機會向上」，並建議遇回檔可逢低布局。他形容當前行情仍是「最被嫌棄的多頭市場」。

歷史統計顯示，若標普 500 全年前 10 個月漲幅超過 10%，後兩個月中位數漲幅可達 4.2%。最差情況則發生在 1938 年 11 至 12 月，跌幅 3.8%。

展望後市，投資人押注降息速度將快於聯準會 (Fed) 官方暗示，使本周多位官員發言格外受關注，包括紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)、及理事華勒(Chris Waller) 與鮑曼(Michelle Bowman)。另一方面，因政府關門，美國本周恐無法公布就業報告。