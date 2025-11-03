市場心累！政府關門恐創最久紀錄 美10年債殖利率走低

鉅亨網編譯段智恆 2025-11-03 21:00

美國公債殖利率周一 (3 日) 走低，投資人持續關注聯邦政府關門情勢。隨著政府停擺進入第四周、逼近史上最長紀錄，市場在缺乏經濟數據指引下情緒轉為疲乏與謹慎，對政治僵局延長所帶來的不確定性與不耐煩情緒亦升溫。



指標 10 年期公債殖利率下跌逾 1 個基點至 4.089%，2 年期公債殖利率回落 2 個基點至 3.586%；30 年期公債殖利率變動不大，報 4.669%。殖利率與價格呈反向走勢，一個基點等於 0.01 個百分點。

本次政府關門已持續 34 天，僅比美國史上最長的 35 天短一天。最長紀錄發生於 2018 年 12 月 22 日至 2019 年 1 月 25 日，當時因預算僵局導致大批政府機構停擺。

如今經濟數據公布受阻，導致市場對經濟現況掌握能見度大幅下降，包括原訂周五 (7 日) 發布的 10 月份非農就業報告也將延後。投資人改以周三 (5 日) 的 ADP 民間就業報告作為替代參考指標，以洞察美國經濟動能。

德意志銀行分析師在報告中表示：「本周的一個重大時間點是，若在明天午夜前沒有在短期內意外解決關門問題，即將打破最長紀錄，正式成為史上最久的政府停擺。」該行指出，雖然目前看不到立即落幕的跡象，但兩黨近來對話增加、民意壓力累積，加上經濟與政治考量，使市場猜測停擺已進入尾聲。

此外，本周另一大焦點是美國最高法院將舉行聽證會，審理美國總統川普推動之關稅措施的合法性。此案結果可能影響白宮貿易政策走向，市場亦將密切關注細節。