2025-10-13

美股主要指數周一 (13 日) 開高走揚，道瓊指數一度大漲逾 500 點。美國總統川普放軟對中國的貿易言辭，緩解市場對美中緊張升溫的憂慮，投資人重返風險資產。美中雙方皆釋出願維持談判意願的訊號，與此同時晶片大廠博通 (AVGO-US) 與 OpenAI 合作消息也帶動人工智慧 (AI) 概念股勁揚。

〈美股早盤〉川普軟化對中立場 主要指數開高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 400 點或近 0.9%，那斯達克綜合指數漲近 310 點或近 1.4%，標普 500 指數漲逾 1.0%，費城半導體指數漲近 3.3%。

美國總統川普與高層官員近日放軟對中國的貿易言辭，市場解讀為談判可能重啟，美股指數期貨周一止跌回升，金價則再創歷史新高。

標普 500 指數期貨上漲 1.1%，收復上周五的部分跌幅，當時該指數寫下 4 月以來最大單日跌勢。那斯達克 100 期貨勁揚 1.7%，美國公債期貨略為回落，現貨債券交易因哥倫布日暫停。金價持續飆升，每盎司突破 4,080 美元大關，創下歷史新高。

川普軟化關稅言論 投資人押注談判重啟

市場氣氛轉趨樂觀，主因川普政府近期緩和對中態度。此前，美方威脅對中國商品加徵 100% 關稅，以報復北京收緊稀土出口。財政部長貝森 (Scott Bessent) 周一表示，川普與中國國家主席習近平的會晤「仍在規畫中」，但強調美國「所有選項都開放」。

德意志銀行宏觀策略主管瑞德 (Jim Reid) 指出：「市場逐漸認為，這是雙方談判策略的一環。當初期震盪消退後，市場會開始計入達成協議的可能性。」

分析人士認為，雖然美股估值偏高，但投資人正押注貿易談判回暖，風險資產短線有望續漲。不過，隨著財報季登場與政府關門導致的經濟數據延遲，市場波動恐加劇。

摩根大通 (JPM-US)、高盛與花旗(C-US) 將於周二美股盤前公布第三季財報。根據《彭博》整理，標普 500 成分股期權顯示投資人預期財報公布後平均波動約 4.7%，接近 7 月的高點，為 2022 年以來最劇烈的財報開季波動水準。

紐約梅隆銀行 (BNY) 資深策略師 Geoff Yu 表示：「財報焦點仍集中在高估值板塊。投資人正轉向防禦性操作，這是市場尋求『驗證與確認』的時刻。」

分析師：若貿易緊張持續 美股或再挫一成

摩根士丹利 (MS-US) 策略師威爾森 (Michael Wilson) 警告，若美中未能在 11 月前化解貿易分歧，美股可能再度下滑 11%，標普 500 指數在最悲觀情境下可能跌至 5,800 點。

市場也關注本周登場的國際貨幣基金 (IMF) 與世界銀行 (WB) 秋季年會，各國財長與央行官員將針對 AI 熱潮下的資產泡沫風險表態。近期多位央行官員已警告，人工智慧 (AI) 題材推動的股市漲勢可能出現修正。

截至台北時間周一（13 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.71%，至每股 247.01 美元

知名科技記者 Mark Gurman 稱，蘋果很可能在本周透過線上公告的形式，發布三款新產品，分別是搭載 M5 晶片的 iPad Pro、Vision Pro 及 MacBook Pro，這將是 M5 晶片首次亮相。

高盛 (GS-US) 早盤股價上漲 2.26%，至每股 781.66 美元

高盛美股盤前漲近 1.5%。消息上，高盛明日美股盤前將公布第三季財報。分析師預計，高盛第三季營收將年增 11.9% 至 142.1 億美元，高於去年同期 7.5% 的漲幅；預計調整後的每股盈餘為 10.57 美元。在過去兩年中，高盛每季的營收均超過分析師預期，平均超出幅度達 6.6%。

Beyond Meat(BYND-US) 早盤股價下跌 54.4%，至每股 0.91 美元

美國植物肉製造商 Beyond Meat 周一 盤前股價一度暴跌逾 60%，創歷史新低，因公司宣布提前結清可轉換債交換方案，導致股東持股將遭嚴重稀釋。Beyond Meat 今年以來股價已累計下跌近五成，該公司先前於 9 月公布交換計畫時，股價便已大幅下滑。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

在美股徘徊於紀錄高位之際，分析師對企業獲利的樂觀情緒正在降溫，顯示本輪行情在財報季中可能遭遇阻力。花旗集團追蹤美國企業獲利預期調整的指數 (衡量上調與下調預測數量比例) 近期首次自 8 月以來轉為持平。與此同時，標普 500 指數的遠期本益比達 22 倍，高於過去十年平均近 19 倍。