鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-12-16 06:12

美股主指週一 (15 日) 盡墨，投資人等待週二公布的 11 月就業報告，以及本週一連串經濟數據，以協助市場評估 2026 年降息預期。

‌



本週多項關鍵經濟數據將考驗市場對進一步寬鬆政策的期待。受美國政府停擺影響而延後公布的數據中，11 月非農就業報告預定於週二發布，通膨數據則將於週四出爐。此外，10 月零售銷售數據也將成為觀察聯準會是否結束降息循環的重要依據。

另一個關鍵變數是聯準會主席鮑爾任期於 5 月結束後的接任人選。川普多次強烈呼籲降息，並點名凱文．哈塞特 (Kevin Hassett) 為熱門人選之一，前聯準會理事凱文．華許 (Kevin Warsh) 亦在考慮名單中。

哈塞特上週日表示，若獲提名，政策制定時將聽取川普意見，但仍會維持貨幣政策的獨立性。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週一透露，她支持上週降息的決定，但強調這是一個「艱難的抉擇」，因為她仍然擔心擔心通膨過高。

不過，連投三次反對票的聯準會理事米蘭表示，隨著租金漲勢回歸正常、勞動力市場持續降溫，住房與核心服務通膨可望緩解，顯示通膨上行壓力有限，目前貨幣政策對經濟造成不必要的限制。

地緣政治方面，美國總統川普稱，在他與烏克蘭總統澤倫斯基以及德國、義大利、芬蘭、法國和英國等多個國家的領導人談判後，他認為結束俄烏衝突的協議，比以往任何時候都更接近達成。

美股週一 (15 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 41.49 點，或 0.09%，收 48,416.56 點。

那斯達克指數下跌 137.757 點，或 0.59%，收 23,057.413 點。

S&P 500 指數下跌 10.9 點，或 0.16%，收 6,816.51 點。

費城半導體指數下跌 43.16 點，或 0.61%，收 6,990.41 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 396.88 點，或 2.46%，收 15,747.12 點。

標普 11 大板塊多收高，但大盤受資訊科技、能源和通訊服務板塊拖累，凸顯資金自高估值與循環性族群撤出。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收黑。Meta (META-US) 漲 0.59%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.50%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.35%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.61%。

台股 ADR 以台積電領跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.47%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.14%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.24%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 微升 0.73% 至每股 176.29 美元。輝達週一宣布收購人工智慧 (AI) 軟體公司 SchedMD，顯示這家晶片設計大廠正進一步加碼布局開源技術，並擴大對人工智慧生態系統的投資，以因應日益激烈的市場競爭。

家用清潔機器人製造商 iRobot (IRBT-US) 暴跌 72.69% 至每股 1.18 美元， iRobot 多年來財務狀況持續承壓，去年擬出售給亞馬遜破局後遭受巨大的打擊。

iRobot 14 日正式在美國特拉華州法院依據破產法第 11 章聲請破產保護。iRobot 聯合創始人兼前執行長 Colin Angle 稱，此破產消息令人深感失望，並且對消費者來說簡直是一場悲劇。

特斯拉 (TSLA-US) 週一逆勢上漲 3.56% 至每股 475.31 美元，執行長馬斯克表示，特斯拉目前已展開無人駕駛計程車 Robotaxi 的測試作業，測試車輛在行駛過程中車內並未配置任何安全監督人員。

持有大量比特幣的企業 Strategy (MSTR-US) 下殺 8.14% 至每股 162.08 美元，該公司連續第二週加碼近 10 億美元的比特幣部位，但隨著比特幣價格走弱，該股今年以來已累計下跌約 45%。

半導體族群承壓，德州儀器 (TXN-US) 收低 0.80% 至每股 177.99 美元。高盛將其評等由「買進」下調至「賣出」，並將目標價由 200 美元大幅下修至 156 美元，作為 2026 年半導體產業展望調整的一環。

另外，博通 (AVGO-US) 重摔 5.59%，甲骨文 (ORCL-US) 收低 2.57%，兩家公司上週公布的財報表現平淡，未能化解市場對 AI 投資動能可能放緩的疑慮。

華爾街分析

多位策略師認為，這波資金輪動屬正面訊號，代表股市支撐動能正從少數科技股擴散至更多族群。此外，AI 題材若出現降溫，也可能為其他產業帶來上漲空間。

瑞銀策略師表示，他們沒有看到人工智慧泡沫的跡象，因為近期科技股估值的擔憂已給科技股帶來了壓力。

市場進入 2025 年最後一個完整交易週，華爾街對跨入新的一年仍抱持相對樂觀態度。分析師指出，川普對聯準會人事布局的影響，以及其「大而美法案」政策方向，可望同時帶來貨幣與財政刺激，有利股市與企業獲利前景。