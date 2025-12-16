鉅亨網編輯林羿君 2025-12-16 06:30

繼成功爭取到蘋果和特斯拉的訂單後，三星晶圓代工（Samsung Foundry）正積極拓展其先進製程業務，目前正與超微半導體 (AMD-US) 洽談 2 奈米（SF2）製程的合作，可能用於代工 AMD 下一代旗艦 CPU。此舉被視為對長期以來由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 主導的尖端晶片製造市場投下的一枚震撼彈。

韓媒引述消息人士報導，三星晶圓代工部門正與 AMD 進行深度合作談判，討論將其下一代中央處理器（CPU）的生產部分轉向三星的 2 奈米先進製程。

這款備受矚目的「下一代 CPU」預計是 AMD 基於 Zen 6 架構的 EPYC 霄龍 Venice 伺服器處理器，該產品線對資料中心及人工智慧加速領域至關重要，預計將在 2026 年底左右發布。

儘管台積電目前仍是 2 奈米晶片的主流供應商，但由於人工智慧（AI）帶來的晶片需求空前激增，使得台積電的先進製程產能持續吃緊。這迫使包括 AMD 在內的主要科技公司開始採取雙重代工策略，以確保供應鏈的穩定性與多元性，這已成為經濟上和戰略上的必然選擇。

消息指出，AMD 與三星的合作談判進展順利，預計將在明年 1 月左右敲定最終合同，前提是三星的 SF2 工藝能夠達到 AMD 嚴格的性能要求。業界普遍對此次合作前景持樂觀態度。

這份潛在的代工合約對三星晶圓代工而言意義重大。過去，三星在高階代工市場的佔有率一直較低，主要面臨工藝成熟度和良率的挑戰。然而，在今年情況已有所扭轉，其 2 奈米技術正逐步獲得市場認可。

內部人士認為，如果三星代工的 Venice 處理器原型產品能成功滿足 AMD 的品質要求，不僅將極大地提升三星在全球晶圓代工市場的聲譽，更重要的是，這代表台積電在尖端邏輯製程領域的壟斷地位，將首次受到真正的挑戰。