摩根士丹利警告：若中美貿易戰未解 美股有暴跌11%風險

2025-10-13 19:11

摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。

摩根士丹利警告：若中美貿易戰未解 美股恐暴跌11%(圖:shutterstock)

Wilson 指出，市場早就因投資者曝險度高和估值偏高而準備好回檔。而上周五貿易戰的升級，「出乎市場共識和我們的意料」。Wilson 今年一直看好美國股市，並且是少數在 4 月份關稅引發拋售後，正確預測市場將強勁復甦的策略師之一。

Wilson 在最新報告中預測，如果相關的貿易不確定性和波動性持續到 11 月初，市場可能會出現比大多數人預期中更大的修正。

在他設定的最糟情境下，標普 500 指數可能會跌至 6027 點至 5800 點之間。這預示著從上周五收盤價計算，跌幅將介於 8% 至 11% 之間。

上周五，美國股市遭遇重挫，主因是川普威脅對中國徵收額外 100% 關稅，並宣布從 11 月 1 日開始實施關鍵軟體的出口管制。當天，標普 500 指數下挫 2.7%，而那斯達克 100 指數暴跌 3.5%，中止了原先由人工智慧押注所推動的破紀錄牛市。

儘管發出熊市警告，但 Wilson 的基本假設仍相對樂觀。

Wilson 重申，他的基本情境是：一旦貿易緊張局勢消退，滾動式經濟復甦將會恢復，並持續到 2026 年。他強調，這個復甦論點「足夠強大，可以承受這種近期的戰術性貿易升級，只要它最終能夠降級」。