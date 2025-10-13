鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-13 21:00

美國植物肉製造商 Beyond Meat 周一 (13 日) 盤前股價一度暴跌逾 60%，創歷史新低，因公司宣布提前結清可轉換債交換方案，導致股東持股將遭嚴重稀釋。截稿前，Beyond Meat(BYND-US)股價下跌 56.9%，每股暫報 0.87 美元，今年以來股價已累計下跌近五成，該公司先前於 9 月公布交換計畫時，股價便已大幅下滑。

Beyond Meat股價崩逾六成 債務換股引爆恐慌(圖：REUTERS/TPG)

根據公司最新公告，約 97% 的債權人已同意以新債與股票交換舊債，作為減輕財務負擔的方案之一。Beyond Meat 表示，將發行新債與普通股以提前完成結算，藉此降低槓桿並改善資產負債表結構。

Beyond Meat 預估此計畫將發行約 3.16 億股新股。若所有持有人選擇轉換，其持股比例將達公司總股本的 88%，意味原有股東持股價值將被大幅稀釋。根據年報，截至 2024 年底，公司債務總額約 13 億美元，此次換股將有助削減逾 8 億美元負債。

這家曾被視為植物肉先驅的企業，近年在美國市場面臨需求疲弱與成本壓力。最新一季營收年減約 20%，降至 7,500 萬美元。公司正嘗試透過債務重整與降本措施尋求轉型，以延長現金流支撐並維持營運。

分析人士指出，Beyond Meat 此次債務換股雖有助減輕短期債務壓力，但稀釋效應過於劇烈，對市場信心造成重大打擊。投資人擔憂，公司長期仍難擺脫銷售低迷與現金流不足的結構性問題。