鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-14 00:00

輝達Spectrum-X震撼登場！Meta、甲骨文搶搭AI資料中心升級潮(圖：REUTERS/TPG)

輝達執行長黃仁勳表示，隨著兆參數等級模型 (Trillion-parameter Models) 時代來臨，資料中心正轉化為「超級 AI 工廠」，而 Spectrum-X 將成為連結數百萬顆圖形處理器 (GPU) 的「神經系統」。

Meta 擴建 AI 網路架構 甲骨文打造 AI 超級工廠

Meta 將把 Spectrum-X 交換器整合進自家開放式網路管理平台「Facebook Open Switching System 」(FBOSS) 中，藉此提升 AI 訓練效率、縮短開發與推論時間。Meta 網路工程副總裁 Gaya Nagarajan 指出，下一代 AI 基礎設施需兼具「開放性與高效率」，以支撐更大型模型並服務全球用戶。

甲骨文則計畫以 Spectrum-X 乙太網路配合其 Vera Rubin 架構建構 AI 超級電腦。甲骨文雲端基礎架構執行副總裁 Mahesh Thiagarajan 表示，新系統將能更高效地連結數百萬顆 GPU，協助客戶更快速訓練與部署 AI 模型。

輝達說明，Spectrum-X 平台專為 AI 運算需求設計，資料傳輸效率可達 95%，遠高於傳統乙太網路約 60% 的水準，並具備「scale-across」功能，能連結跨區域資料中心，形成大規模 AI 運算系統。

模組化設計與節能布局 支撐次世代 AI 工廠

輝達加速運算解決方案主管 Joe DeLaere 指出，隨著 AI 模型規模持續膨脹，靈活性與能效已成資料中心營運關鍵。輝達的 MGX 模組化系統可讓合作夥伴自由組合 CPU、GPU、儲存與網路元件，並支援多代硬體互通。該公司正推進 800 伏特直流電供電設計，以降低熱損與提升電力效率，並導入電網平衡技術，減少尖峰負載高達 30%。

德拉耶透露，輝達正與安森美 (Onsemi)(ON-US)、英飛凌(Infineon)、台達電(2308-TW)、施耐德電氣(Schneider Electric) 及西門子 (Siemens) 等合作夥伴協作，從晶片至電力供應端建立完整生態鏈，預計在 OCP Summit 發布相關白皮書。他強調，這是一項「從矽晶到電力輸送的整體設計」，確保高密度 AI 環境下系統運作協同一致。

開放網路與高速互聯 推動 AI 規模化發展

輝達網路資深副總裁 Gilad Shainer 指出，MGX 機架可同時整合運算與交換功能，支援 NVLink 實現 scale-up 連線、以及 Spectrum-X 乙太網路的 scale-out 擴展能力，進而串聯多個 AI 資料中心，形成統一的分散式訓練平台。

他補充，Spectrum-X 採用自適應路由與 AI 遙測式壅塞控制技術，能消除網路熱點、維持穩定效能，支援同時進行多項 AI 運算而不互相干擾。對如 Meta 這類超大型雲端業者而言，此技術可顯著提升 GPU 使用效益與投資報酬率。