鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-13 20:00

‌



綜合外媒報導，美國總統川普周一 (13 日) 在以色列國會 (Knesset) 發表演說，宣布加薩戰爭正式結束，並宣告以哈和平協議生效，稱這是「中東新時代的黎明」(Dawn of a New Middle East)。這場歷時近兩年的衝突造成加薩地區嚴重毀損，如今隨著停火協議落定，川普形容當前是「信仰與希望的新時代」。

加薩戰火熄滅！川普宣布和平協議 迎接「新中東黎明」(圖：REUTERS/TPG)

戰爭落幕 以哈達成歷史協議

‌



川普此行目的在於慶祝停火協議與人質交換方案的達成。根據協議，哈瑪斯 (Hamas) 已於周一釋放 20 名以色列人質，並將交還約 24 名死於囚禁期間的人質遺體；以色列則承諾撤回軍隊至指定防線，並釋放近 2,000 名巴勒斯坦囚犯。

川普在演說中表示：「經過多年不斷的戰火與恐懼，如今天空平靜、警報沉寂、陽光照耀在終於重獲和平的聖地上。這不只是戰爭的終結，更是恐怖與死亡時代的結束，以及信仰、希望與上帝時代的開始。」

他強調，美國將持續協助以色列與巴勒斯坦在「安全、尊嚴與經濟發展」基礎上重建加薩，讓當地居民與孩童能過上更好的生活。

川普推動「新中東」願景 籲舊敵化為盟友

川普形容這份協議是「歷史性的成就」，並呼籲中東各國將「戰場上的勝利化為和平與繁榮的成果」。他指出：「如今更明顯的是，這片區域的負責任國家應當成為夥伴，最終成為朋友，而非敵人。」

在演說中，川普也特別向伊朗喊話，表示「友誼與合作之手永遠伸出」，即便美以兩國過去對伊朗採取軍事行動，仍盼雙方邁向合作。以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 隨後致詞稱，這項協議「為區域和平開啟歷史性新篇章」，並宣布提名川普獲得以色列最高榮譽「以色列獎」。

川普此行除與人質家屬會面外，也將前往埃及夏姆錫克 (Sharm el-Sheikh)，出席有約 20 位世界領袖參加的國際高峰會，共同慶祝協議簽署成果。

停火協議效應待觀察 加薩重建挑戰艱鉅

這份協議被視為美國與卡達、埃及、土耳其等國歷經密集協調的成果。川普的女婿庫許納 (Jared Kushner) 與美國特使魏科夫 (Steve Witkoff) 在談判過程中扮演關鍵角色。

川普強調：「我們完成了不可能的任務，讓人質重返家園。」他也藉此強化自己「和平締造者」的形象，並希望以此為契機擴大先前推動的《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords)。

然而，外界對協議的可持續性仍有疑慮。哈瑪斯尚未正式同意解除武裝及放棄未來在加薩的統治角色——這是以色列堅持的核心條件。與此同時，如何建立加薩安全維穩部隊、重建遭毀城市與安置超過 200 萬流離失所居民，仍是漫長挑戰。