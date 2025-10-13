鉅亨網編譯段智恆 2025-10-13 19:36

‌



中國科技巨擘小米 (01810-HK) 周一 (13 日) 股價下跌逾 5%，主因中國境內發生一起涉及該公司電動車的致命車禍，有報導指出車輛起火後車門無法打開，造成一人喪生。

小米SU7事故掀門把安全爭議 股價一度創半年最大跌幅(圖：Shutterstock)

消息傳出後，小米港股當日盤中一度重挫 8.7%，創下 4 月以來最大跌幅，之後收斂部分跌勢，終場收跌 5.71%，至每股 49.08 港元。

‌



中國社群媒體上流傳的照片與影片顯示，一輛在成都起火燃燒的小米 SU7 電動轎車陷入火海。影片與目擊者描述顯示，現場民眾曾嘗試打開車門救人，但未能成功。地方媒體報導指出，消防人員後續以滅火器撲滅火勢。

成都警方表示，該起事故發生於 SU7 與另一輛轎車相撞之後，造成一名 31 歲男性駕駛身亡，初步懷疑該男子駕車時有酒精影響。

小米對此事件尚未回應置評請求，該公司目前同時從事消費電子、軟體與電動車製造業務。這起事故是今年以來 SU7 第二度發生致命車禍。先前事故亦曾引發市場對其智慧駕駛功能的疑慮，導致股價當時大跌。

中國官方媒體上月曾報導，監管機構正考慮禁止此類電子門把設計，以降低潛在安全風險。