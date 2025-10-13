鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-13 20:30

‌



綜合外媒報導，美國金融巨頭摩根大通 (JPM-US) 周一 (13 日) 宣布，未來 10 年將投入或協助籌資高達 1.5 兆美元，用於支援與美國經濟安全和戰略韌性相關的產業，涵蓋國防、能源科技、先進製造與關鍵材料供應鏈等領域。

摩根大通推1.5兆美元投資計畫 聚焦美國經濟安全(圖：REUTERS/TPG)

這項名為「安全與韌性倡議」(Security and Resiliency Initiative) 的計畫，將動員銀行內部資金、人力與顧問資源，強化美國在高科技與能源等戰略產業的自主能力。摩根大通表示，其中最多將投入 100 億美元作為股權與創投投資，用以協助特定企業擴產、創新或加速關鍵製造。

‌



聚焦國防與能源技術 對抗對中依賴風險

根據摩根大通聲明，該計畫將鎖定四大核心領域：國防與航太、前沿科技（包括人工智慧與量子運算）、能源科技（如電池與電網韌性），以及供應鏈與先進製造。這四大領域下共細分 27 個目標產業，涵蓋無人機、太空發射、半導體、數據中心、奈米材料、核能與太陽能等多項技術。

執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，美國「過度依賴不可靠來源取得關鍵礦物、產品與製造能力」，已對國家安全構成威脅，「現在必須立即行動」。他同時呼籲政府消除過度監管、官僚拖延與黨派僵局等障礙，讓企業能更靈活投資於國家戰略產業。

戴蒙強調：「美國的安全建立在經濟實力與韌性之上。」他指出，這項倡議將確保美國能穩定取得重要藥品與關鍵原料，捍衛國防，建構能支撐人工智慧 (AI) 需求的能源體系，並推進半導體與資料中心等關鍵科技。

配合對中貿易緊張 金融資源全面傾斜戰略產業

這項龐大投資正值美中經貿緊張加劇之際。上周，美國總統川普宣布對中國商品加徵 100% 關稅，以回應北京對稀土及相關技術的出口限制。戴蒙的發言呼應這一局勢，他近年屢次警告美國「過於仰賴潛在對手供應軍事及關鍵產品」。

摩根大通指出，這 1.5 兆美元的資金將包括銀行自身提供的貸款與投資，以及協助客戶募資、承銷股票與債券、安排第三方融資等形式。計畫還將設立外部顧問委員會，並招聘更多銀行家與專業人員支援相關產業。