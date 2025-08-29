鉅亨網編譯段智恆 2025-08-29 22:47

‌



中國晶片更難了！美國取消三星、SK海力士與英特爾特別豁免 再限技術流入(圖：REUTERS/TPG)

根據美國聯邦公報 (Federal Register) 公告，這些企業的豁免將在 120 天後到期，之後若要繼續進口晶片製造設備，必須逐案申請許可。此舉將修改原先的「已驗證最終用戶」(Validated End-User, VEU)規則，可能限制它們在中國的晶片生產，並危及北京獲取特定技術的能力。

‌



三星與 SK 海力士高度依賴中國生產基地，兩家公司在中國設有大型記憶體晶片廠，產能占比不小，並供應智慧型手機與消費性電子產品的零組件。英特爾則在大連設有業務部門，也將受到影響。外媒指出，這些韓國與美國晶片公司尚未對此回應。

這些豁免措施最初可追溯至 2023 年，當時拜登政府曾批准三星與 SK 海力士繼續向中國工廠引進所需的先進設備，以維持並擴大生產規模。當時華府相當於對更廣泛的出口管制給予了無限期豁免，允許南韓兩大記憶體大廠在中國持續營運。如今川普政府的逆轉決策，代表這段寬限期即將結束。