美股

中國晶片更難了！美國取消三星、SK海力士與英特爾特別豁免 再限技術流入

鉅亨網編譯段智恆


根據《彭博》周五 (29 日) 報導，川普政府宣布，將撤銷三星電子、SK 海力士以及英特爾 (INTC-US) 在中國業務使用美國技術的特別豁免，進一步打擊中國獲取先進晶片製造技術的途徑。

cover image of news article
中國晶片更難了！美國取消三星、SK海力士與英特爾特別豁免 再限技術流入(圖：REUTERS/TPG)

根據美國聯邦公報 (Federal Register) 公告，這些企業的豁免將在 120 天後到期，之後若要繼續進口晶片製造設備，必須逐案申請許可。此舉將修改原先的「已驗證最終用戶」(Validated End-User, VEU)規則，可能限制它們在中國的晶片生產，並危及北京獲取特定技術的能力。


三星與 SK 海力士高度依賴中國生產基地，兩家公司在中國設有大型記憶體晶片廠，產能占比不小，並供應智慧型手機與消費性電子產品的零組件。英特爾則在大連設有業務部門，也將受到影響。外媒指出，這些韓國與美國晶片公司尚未對此回應。

這些豁免措施最初可追溯至 2023 年，當時拜登政府曾批准三星與 SK 海力士繼續向中國工廠引進所需的先進設備，以維持並擴大生產規模。當時華府相當於對更廣泛的出口管制給予了無限期豁免，允許南韓兩大記憶體大廠在中國持續營運。如今川普政府的逆轉決策，代表這段寬限期即將結束。

市場分析人士認為，此舉將削弱中國半導體產能的穩定性，同時也對三星與 SK 海力士的中國業務構成挑戰。由於中國仍是全球消費性電子組裝的重要中心，供應鏈可能面臨新的不確定性。

英特爾24.4101-2.09%

