鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-29 20:36

‌



美國 7 月消費支出成長為 4 個月來最大幅度，顯示需求在物價壓力下仍具韌性。不過通膨壓力揮之不去，就業市場卻轉趨降溫，讓聯準會（Fed）在「抑制通膨」與「支撐就業」間的政策抉擇更加困難。

通膨頑強！美7月核心PCE年升2.9% Fed下月降息面臨兩難(圖：REUTERS/TPG)

核心 PCE 升至 2.9% 服務價格漲幅明顯

‌



根據商務部經濟分析局 (BEA) 周五 (29 日) 公布的數據，7 月經通膨調整後的個人消費支出 (PCE) 成長 0.3%，主要由耐久財支出推動。

具體來看，整體 PCE 物價指數年增 2.6%、月升 0.2%，均符合市場預期，不過月增速較前值有所降溫；核心 PCE(排除食品與能源) 月升 0.3%，年增率則自 6 月的 2.8% 升至 2.9%，為 2 月以來最高，也比 6 月 2.8% 增幅加速成長。該指標是 Fed 關注的通膨衡量基準，再度凸顯物價壓力仍未消退。

整體 PCE 物價指數年增 2.6%、月升 0.2%，均符合市場預期，不過月增速較前值有所降溫。(圖：Zerohedge)

核心 PCE(排除食品與能源) 月升 0.3%，年增率則自 6 月的 2.8% 升至 2.9%，為 2 月以來最高。(圖：Zerohedge)

值得注意的是，7 月服務價格漲幅最為顯著，創下自 2 月以來最大。其中財務管理費用因股市上漲而跳升，娛樂服務如體育賽事與演出也推升支出。

7 月服務價格漲幅最為顯著，創下自 2 月以來最大。(圖：Zerohedge)

另外，被稱為「超級核心」的服務業通膨 (排除能源與房租) 月升 0.4%，為 5 個月來最高；年增 3.32%。相對之下，耐久財價格則出現下滑。

「超級核心」的服務業通膨 (排除能源與房租) 月升 0.4%，為 5 個月來最高；年增 3.32%。(圖：Zerohedge)

消費動能仍存 薪資支撐但關稅壓力浮現

美國消費支出占整體經濟規模逾三分之二。7 月名目消費支出增加 0.5%，繼 6 月上修後的 0.4% 增幅後再度走強，部分受到亞馬遜 (AMZN-US)Prime Day 促銷推動。汽車、家具與運動器材等耐久財購買帶來顯著貢獻。

7 月名目消費支出增加 0.5%，繼 6 月上修後的 0.4% 增幅後再度走強。(圖：Zerohedge)

不過，市場仍擔憂美國總統川普新一輪關稅效應持續擴散。部分企業在關稅生效前搶先進口商品，或自行吸收部分成本，但隨著庫存逐步消耗，多數業者強調將不得不把更高的成本轉嫁給消費者。經濟學家指出，目前關稅影響尚未完全反映在物價上，但隨著時間推進，壓力恐會更明顯浮現。

就業市場降溫 Fed 降息預期升溫

勞動市場疲軟仍是消費前景的隱憂。7 月非農新增就業持續放緩，過去 3 個月平均僅增加 3.5 萬人，遠低於去年同期的 12.3 萬人。美國經濟評議委員會 (Conference Board) 調查顯示，8 月認為「工作難找」的消費者比例升至 4 年半新高。經濟學家預估，8 月非農新增就業可能連續第 4 個月低於 10 萬人，失業率也可能走高。

Fed 基準利率自 2024 年 12 月以來持穩在 4.25% 至 4.50% 區間。主席鮑爾先前在傑克森霍爾全球央行年會上承認，關稅對物價的影響「已清晰可見」，並指出隨著就業風險上升，9 月 16-17 日的會議上可能啟動降息。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 也表態支持 9 月降息 1 碼(25 個基點)，並視勞動市場數據評估是否有更大幅度的必要。

市場方面，美股期貨在數據公布後縮減跌幅，美債殖利率上升，美元維持強勢。投資人普遍預期，Fed 在 9 月將展開今年首度降息。

根據芝商所 FedWatch 工具，市場預估 Fed 在 9 月降息的可能性突破八成，維持利率不變的機率不到兩成。

圖：芝商所 FedWatch 工具

專家看法

華爾街分析師看法分歧，但多數仍認為 9 月降息機率大增：

Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 表示，在經歷連續兩個月低迷之後，7 月耐久財支出出現跳升，主要受汽車帶動。若排除政府轉移支付，實質所得在 7 月有健康成長，這是判斷是否衰退的一個關鍵指標。5 月與 6 月關稅不確定性達到高峰，拖累了就業、支出與所得。希望 7 月的改善能延續下去，不會留下太大的永久性傷害。

Manulife Investment Management 美國利率交易主管 Michael Lorizio 認為，這次 PCE 基本上符合預期。因為透過 CPI、PPI 以及一些其他經濟數據的前置訊號，華爾街和知名經濟學家已經相當擅長預測核心 PCE 的結果，所以實際公布時的影響性相對變小。

Lorizio 說：「你可以把這次數據看作又一項不會阻止 9 月降息的因素。至少在這項通膨指標上，沒有任何理由降低 9 月降息的機率。」

Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 指出，通膨雖然小幅上升，但與預測完全一致。這份 PCE 數據只會進一步提高 Fed 下月降息的可能性。在 9 月會議前，還有兩份重要的通膨報告──9 月 10 日至 11 日公布的生產者物價指數 (PPI) 和消費者物價指數(CPI)──但只要那些數據沒有大幅飆升，Fed 幾乎可以確定會在 9 月 17 日降息 1 碼。