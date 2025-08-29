鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-29 21:47

‌



美股主要指數周五 (29 日) 開低，最新通膨數據符合市場預期，雖支撐聯準會(Fed)9 月降息預期，但也加深關稅可能推升物價的憂慮，美債殖利率同步走升，投資人趁下周美國勞動節連假前獲利了結。

〈美股早盤〉主要指數開低 PCE符合預期但Fed降息仍受關稅疑慮牽制(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 25 點或 0.06%，那斯達克綜合指數跌逾 160 點或近 0.8%，標普 500 指數跌 0.3%，費城半導體指數跌近 2.3%。

‌



美股主要指數期貨周五走低，美國公債殖利率攀升，因數據顯示通膨壓力仍具黏性，加劇聯準會 (Fed) 在就業市場轉弱背景下推動降息的挑戰。

標普 500 指數期貨下跌 0.3%，10 年期美債殖利率上升 3 個基點至 4.23%，美元指數則上漲 0.2%。最新數據顯示，扣除食品與能源的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數 7 月較 6 月上升 0.3%，年增率回升至 2.9%，創 2 月以來最高。美國 7 月個人消費支出則增加，為近 4 個月最大增幅。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 日前表示，他支持在 9 月降息 1 碼(25 個基點)，並預期未來 3 到 6 個月還會有額外降息。他指出，目前尚不認為需要大幅降息，但若下周公布的就業報告顯示經濟大幅轉弱，且通膨持續受控，仍可能考慮更大幅度的降息。

Fed 今年以來尚未啟動降息，主要是擔憂關稅可能推升通膨壓力。不過，在 7 月會議後公布的疲弱就業數據，引發更多對經濟前景的擔憂。Fed 主席鮑爾上周也表示，隨著「風險平衡正在轉變」，降息可能是合適的選項。

截至台北時間周五（29 日）21 時許：

焦點個股：

百事公司 (PEP-US) 早盤股價上漲 0.28%，至每股 147.37 美元

根據外媒報導，美國飲料巨頭百事可樂 (PepsiCo) 計劃再度加碼投資能量飲料商 Celsius Holdings(CELH-US)，斥資 5.85 億美元購入可轉換優先股，持股將提升至 11%。此舉也伴隨品牌與分銷策略的大幅調整，預計將進一步鞏固雙方在能量飲料市場的合作。

開拓重工 (CAT-US) 早盤股價下跌 3.07%，至每股 421.55 美元

「景氣金絲雀」開拓重工 (Caterpillar / 卡特彼勒) 周五盤前股價一度下跌 3%。前一天，這家重型設備製造商預測 2025 年關稅相關支出將增加，而各大企業正忙於評估美國貿易政策變化的影響。該公司預估，今年的關稅衝擊將達到 15 億美元至 18 億美元，高於先前預測的 15 億美元。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 9.23%，至每股 130.61 美元

中國電商龍頭阿里巴巴 (09988-HK) 周五公布 2026 會計年度第一季(截至 6 月底 財報，雖然該季淨利大幅超過市場預期，但營收仍低於市場預期，反映中國消費需求低迷與價格戰競爭激烈。不過，公司雲端與 AI 相關業務表現亮眼，成為撐起成績的主要動能。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 PCE 物價指數年增率報 2.6%，預期 2.6%，前值 2.6%

美國 7 月 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 7 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.9%，預期 2.9%，前值 2.8%

美國 7 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 8 月密大消費者信心指數終值預期 58.6，前值 61.7

華爾街分析：

經濟學家預計，今年剩餘時間乃至 2026 年，美國經濟成長表現料平淡無奇，穩定、由關稅推動的通膨料衝擊消費者。