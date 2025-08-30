鉅亨網編譯段智恆 2025-08-30 01:30

根據加拿大統計局 (Statistics Canada) 周五 (29 日) 公布數據，加拿大經濟在第二季出現近兩年來首次萎縮，主因是與美國的貿易戰重挫出口與企業投資。加拿大國內生產毛額 (GDP) 以折合年率計下滑 1.6%，遜於市場預期的下滑 0.6%，相比第一季上修後的 2.0% 增速更顯疲弱，為新冠疫情以來最大降幅。

近兩年來首見！加拿大第二季GDP萎縮1.6% 貿易戰效應浮現(圖：REUTERS/TPG)

出口暴跌 商業投資疲軟

數據顯示，第二季出口折合年率暴跌 27%，主要受到美國對鋼鐵、鋁材、汽車等商品加徵關稅的影響。這抹消了第一季企業為了趕在關稅上路前提前出貨而帶來的短期提振。進口同季也下滑 5.1%。

企業投資表現同樣低迷，第二季大減 10.1%，凸顯企業在面對美國政策不確定性與關稅頻繁調整時的悲觀情緒。相較之下，第一季投資僅小幅成長 1.1%。

這份數據與加拿大央行先前預估大致相符，但卻比外媒調查經濟學家預期的 0.7% 降幅更為嚴峻。

央行降息押注升溫 勞動市場受關注

數據公布後，加元兌美元匯率下跌至盤中低點，加國公債價格上漲，兩年期殖利率降至 2.66%。掉期市場押注加拿大央行 (BoC)9 月 17 日會議降息機率逼近五成，高於先前的約四成。決策者已表態，如果經濟持續放緩且通膨壓力受控，不排除進一步寬鬆。

不過，市場人士指出，央行仍將觀察下周公布的就業與通膨數據。蒙特婁銀行利率與宏觀策略師 Benjamin Reitzes 表示，數據走勢基本符合央行 7 月的預測，不至於迫使其更快行動。道明銀行經濟學家 Rishi Sondhi 則指出，第二季經濟出現閒置產能，這將進一步壓低通膨，為今年稍晚更多降息鋪路。

目前加拿大政策利率為 2.75%，處於央行認為「中性區間」的中點。

內需與房市仍有支撐

儘管出口與投資低迷，第二季國內最終需求卻逆勢成長 3.5%，主要由家庭消費年增 4.5% 帶動，顯示消費力道尚存。政府支出同季也成長 5.1%，住宅投資更大增 6.3%，反映建商加快開工以及房市回暖跡象。

然而，家庭可支配所得僅成長 1.3%，為兩年多來最弱，顯示勞動市場鬆動影響收入。調查顯示，多數消費者擔憂未來一年失業率上升，這可能在未來數月測試消費韌性。