傳百事再砸5.85億美元加碼投資Celsius 持股將增至11%
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周五 (29 日) 報導，美國飲料巨頭百事可樂 (PepsiCo)(PEP-US) 計劃再度加碼投資能量飲料商 Celsius Holdings(CELH-US)，斥資 5.85 億美元購入可轉換優先股，持股將提升至 11%。此舉也伴隨品牌與分銷策略的大幅調整，預計將進一步鞏固雙方在能量飲料市場的合作。
知情人士透露，百事最快將於周五宣布這項交易。根據協議，Celsius 將收購百事在美國與加拿大市場的 Rockstar Energy 品牌，並同時將近期收購、主打女性族群的 Alani Nu 能量飲料，交由百事在兩國進行分銷，以擴大零售通路覆蓋率。這意味著未來在美國市場，Celsius 將擔任百事的戰略能量飲料主導角色，統籌 Celsius、Alani Nu 與 Rockstar 三大品牌，而百事則負責 Celsius 全系列產品的分銷。
這並非百事首次投資 Celsius。早在 2022 年，百事便以 5.5 億美元入股 Celsius，取得 8.5% 股權。最新協議延長了當初投資的轉換期限，並賦予百事提名另一名董事的權利。至於 Rockstar 的國際業務，則仍將由百事持有與經營。
Celsius 創立於 2004 年，以主打維他命強化、促進燃燒卡路里的飲料迅速走紅，近年更因 Alani Nu 的加入與銷售超出市場預期，股價受到激勵。
百事的產品線除 Gatorade 與 CytoSport 等運動飲料外，還涵蓋穀片與果汁等多元產品，近年來積極順應市場偏好，朝向更健康、減少加工的食品趨勢。這次加碼 Celsius 並調整 Rockstar 布局，顯示百事正持續強化能量飲料戰略，與可口可樂在該領域展開更激烈競爭。
