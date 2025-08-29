〈財報〉阿里巴巴上季營收遜色但淨利驚喜 雲端AI業務成亮點

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-29 20:10

中國電商龍頭阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 周五 (29 日) 公布 2026 會計年度第一季 (截至 6 月底) 財報，雖然該季淨利大幅超過市場預期，但營收仍低於市場預期，反映中國消費需求低迷與價格戰競爭激烈。不過，公司雲端與人工智慧 (AI) 相關業務表現亮眼，成為撐起成績的主要動能。

雲端 AI 業務成長超預期

根據財報，阿里巴巴第一季營收報人民幣 2476.5 億元 (約 346 億美元)，年增 2%，但仍低於 LSEG 與 FactSet 預估的人民幣 2,529 億元。雲端部門表現突出，營收年增 26% 至人民幣 334 億元（約 46.7 億美元），高於市場預期的人民幣 314 億元，並優於前一季 18% 的增幅。

阿里巴巴同時持續優化自家生成式 AI 模型，近期推出影片生成工具與多項升級，力求在中國 AI 競爭中保持領先。

淨利大增受惠投資收益 國際業務穩步成長

阿里巴巴第一季淨利報 59 億美元，遠優於市場預期的 37 億美元，年增 76%。公司解釋，這主要來自股權投資收益與出售土耳其電商 Trendyol 的獲利，但部分被營運成本上升抵銷。營業收入年減 3%，調整後 EBITA 則下滑 14%。

此外，阿里巴巴持續加碼國際業務，第一季國際部門營收年增 20% 至人民幣 65 億元（約 9 億美元），並宣布以約 3.5 億美元回購物流子公司菜鳥部分股份，展現對國際與物流布局的長期信心。

今年以來，阿里巴巴股價累計上漲逾 40%，表現優於中國大盤 MSCI China 指數的 28% 漲幅。財報公布後，其美國掛牌 ADR 周五盤前一度上漲近 4%，報 124.27 美元。

電商與外送陷入補貼戰

儘管雲端業務強勁，阿里巴巴的中國電商業務仍承受壓力。該部門 (涵蓋淘寶、天貓、即時零售、外送平台餓了麼與旅遊平台飛豬) 第一季營收年增 10% 至 196 億美元，但利潤下滑 21% 至 54 億美元。