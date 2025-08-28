鉅亨網編譯段智恆 2025-08-28 22:30

美國短天期公債周四 (28 日) 小幅下跌，此前公布的強勁經濟與就業數據，削弱了市場對聯準會 (Fed) 年底前降息兩次的信心。

美國短期公債承壓 強勁數據動搖Fed降息預期(圖：REUTERS/TPG)

2 年至 5 年期美債殖利率均上升至少 2 個基點，觸及盤中高點。數據顯示，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率由初估的 3% 上修至 3.3%，高於市場預期；與此同時，上周初領失業救濟金人數降幅大於預期，顯示就業市場依舊穩健。

法國興業銀行美國利率策略主管 Subadra Rajappa 指出，數據顯示即使在關稅不確定性下，美國消費力道依然強勁。她並形容美國公債短端正面臨「降息與否的拉鋸」。雖然 Fed 主席鮑爾近期立場傾向偏鴿，但數據持續反映出降息需求有限。

短天期殖利率仍接近一個月低點，此前因市場對降息預期升溫引發債券大漲。本周三 2 年期新發債券的殖利率收於 3.61%，為 5 月 1 日以來最低，周四數據公布後回升至 3.64%。

利率掉期合約仍完全反映市場對今年 10 月降息 1 碼 (25 個基點) 及年底前再降 1 碼的預期。

至於長天期公債殖利率周四則小幅走低，中期殖利率變化不大，投資人聚焦紐約時間周四下午 1 點的 7 年期公債標售。這場規模 440 億美元的標售，預計將開出自 2024 年 9 月以來最低殖利率。過去兩天的 2 年期與 5 年期標售也同樣開出近一年最低殖利率，且新券在二級市場表現持續走強。

市場解讀本周經濟數據後，對 Fed 政策前景的期待出現微妙變化。雖然掉期合約仍反映今年 10 月與年底前各降息 1 碼的預期，但強勁的 GDP 與就業表現，已讓部分投資人對降息急迫性的看法轉趨謹慎。