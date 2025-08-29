擺脫連14季衰退！百思買Q2營收驚豔 為何全年財測仍保守？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-29 01:26

綜合外媒報導，儘管最新財報表現優於市場預期，電子零售巨擘百思買（Best Buy）卻仍對今年年終購物季抱持謹慎態度，主因在於潛在的關稅衝擊。

新一代任天堂Switch帶動百思買6月銷售額成長近10%。(圖:Reuters/TPG)

財務長 Matt Bilunas 表示，消費者購買力以及公司業務都可能受到影響，因此決定維持全年財測不變，並未像其他同業上修展望。

百思買上季同店銷售額成長 1.6%，營收達 94.4 億美元，經調整後每股盈餘為 1.28 美元。這主要受惠於電玩及電腦設備的強勁需求，特別是新一代任天堂 Switch 的推出，成功終結了公司連續 14 季的營收衰退。

關稅憂慮拖累展望

然而，儘管業績表現亮眼，百思買卻因關稅隱憂，導致股價下跌。截稿前，周四該股下跌 4.47% 至 72.09 美元，今年累計跌幅已達 16.35%。

公司產品線涵蓋家電、筆記型電腦及電玩設備等，使其特別容易受到中國及其他供應國關稅提高的衝擊。執行長 Corie Barry 坦言，因應關稅相關成本，部分商品已調漲價格，但強調漲價是「最後的手段」。

新品帶動成長動能

百思買近期受惠於新產品發布，特別是 Switch 2 主機在 6 月首次開賣後，公司在美國的銷售額成長近 10%，創下 2021 年 3 月以來最佳單月表現。執行長 Barry 指出，銷售成長動能已延續到 8 月，主要歸功於返校促銷活動的熱烈反應。

為刺激成長，百思買本月稍早推出第三方線上商城，提供更多元的消費性電子產品。

消費者行為轉變

Barry 在財報電話會議上表示，關稅並未對第二季財務表現產生實質影響，消費者「適應力強，但注重折扣」。在當前環境下，消費者購買大件商品時會深思熟慮，但當有實際需求或技術創新時，仍願意購買高價位產品。