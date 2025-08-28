鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-28 20:38

‌



美國第二季經濟成長率較初值有所上修，主因企業投資回升及貿易帶來強勁支撐，凸顯在美國總統川普推動關稅政策之際，美國經濟仍展現一定韌性。

美國第二季GDP上修至3.3% 投資與貿易撐起成長力道(圖：REUTERS/TPG)

投資與貿易推升經濟

‌



根據美國商務部經濟分析局 (BEA) 周四 (28 日) 公布的修正數據，第二季經通膨調整後的國內生產毛額 (GDP) 季增年率報 3.3%，高於初估的 3%。這是繼第一季萎縮後的反彈，當時企業為了提前因應關稅調漲而大舉進口，導致經濟自 2022 年以來首度下滑。

第二季經通膨調整後的國內生產毛額 (GDP) 季增年率報 3.3%，高於初估的 3%。(圖：ZeroHedge)

企業投資第二季擴張 5.7%，較初估的 1.9% 顯著上修，反映運輸設備投資增加，以及智慧財產權產品投資創下四年來最大增幅。淨出口對 GDP 的貢獻接近 5 個百分點，創歷史新高，扭轉第一季對經濟的拖累。另一方面，消費支出季增年率報 1.6%，高於初估的 1.4%，顯示家庭支出仍具韌性。

(圖：ZeroHedge)

另一項經濟活動指標——國內生產所得 (GDI) 第二季季增年率激增 4.8%，遠高於第一季的 0.2%。由於 GDP 衡量支出，而 GDI 衡量生產所得與成本，兩者在第二季同步上揚，提供更有力的經濟動能訊號。

(圖：ZeroHedge)

數據公布後，美元走軟，兩年期美債殖利率小幅上升。市場仍普遍預期聯準會 (Fed) 將於 9 月降息。

企業獲利回升與政策挑戰

報告同時顯示，第二季企業獲利回升 1.7%，扭轉第一季創下 2020 年以來最大跌幅的頹勢。非金融企業稅後獲利占總增加值比例維持在 15.7%，遠高於新冠疫情前及 1950 年代以來的平均水準。分析人士指出，隨著關稅成本持續影響，企業是否將這些成本轉嫁給消費者，將是 2025 年美國經濟前景的關鍵因素。

由於貿易與庫存波動可能扭曲 GDP 表現，經濟學家更加關注「最終銷售額」這一指標，該數據反映民間消費與企業投資的核心需求。

通膨方面，Fed 偏好的個人消費支出 (PCE) 物價指數 (扣除食品與能源) 第二季季增年率成長 2.5%，與初值一致。7 月數據將於周五 (29 日) 公布，提供第三季初期消費與薪資成長的更多線索。

Fed 主席鮑爾上周在懷俄明州傑克森霍爾央行年會上表示，關稅推高價格的效應「現在已明顯可見」，但他同時暗示，若就業市場惡化風險加大，9 月降息的可能性仍存在。